Drei Tage Klangbad-Echo Festival in Scheer

Zehn Jahre nach dem legendären Klangbad-Festival in Scheer gibt es vom 30. Juli bis zum 1. August das Klangbad-Echo. In schwierigen Zeiten und nach dem Lockdown wollen die Veranstalter drei Tage lang vor allem Livemusik, aber auch Musiktheater sowie Literarisches auf dem Gelände der Papierfabrik anbieten. Der Kartenverkauf läuft. Ein Campingplatz wird für das Festival eingerichtet. Die Initiatoren, Monika Nuber und Hans Joachim Irmler vom Faust-Studio, und die „Ateliers im Alten Schlachthof“ Sigmaringen als Kooperationspartner treffen die letzten Vorbereitungen.

Es geht ums Beleben und Wiederbeleben eines musikalischen Höhenflugs, wie er von 2004 bis 2011 in Scheer und für Musikbegeisterte aus Nah und Fern wurde. Still ist es zwar im Faust-Studio des Klangbad-Begründers Hans Joachim Irmler und in seinem Tonstudio nie geworden, aber gerade mit der Pandemie wurde es merklich ruhiger. Letzten Sommer konnten dann Monika Nuber, Trickfilmerin und Musikerin aus Stuttgart, und Hans Joachim Irmler mit „Visionen an der Donau“ unter Auflagen wieder auf die alte Tradition verweisen: „Wir haben gespürt, wie sehr die Menschen diese Art der Veranstaltung schätzen.“ Sie planten daraufhin ein kleineres Festival und stellten zusammen mit den Ateliers im Alten Schlachthof einen Förderantrag. Sie wurden aus 300 Projekten vom Ministerium Für Kunst und Wissenschaft Baden-Württemberg zusammen mit rund 50 weiteren Veranstaltern als förderungswürdiges Projekt ausgewählt. Die Idee, viele der mit dem Faust-Studio verbundenen Musiker einzuladen, fand bei diesen sofort Anklang. Immerhin wurde das Festival auch schon mal als „Mini-Woodstock“ bezeichnet. Schon damals begleiteten sämtliche Plakate und Ankündigungen bereits die Symbole Fisch, Schere und Sonne, die nicht nur in Scheer für Wiedererkennung sorgen sollen. „Zehn Jahre nach Ende des legendären Kultfestivals Klangbad, schallt diesen Sommer sein Echo über das Gelände der Alten Papierfabrik in Scheer“, so die Macher und sie betonen: „Es ist ein Festival für alle und wir freuen uns auch über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Scheer.“

Zur Eröffnung des Klangbad-Echo-Festivals wird Max Dax sein legendäres DJ-Set des Klangbads von 2009 neu inszenieren und Passagen aus seinem neu erschienenen Roman „Dissonanz“ lesen. Die Musiker von „Rocket Freudental“ geben sich ebenso wie Jon Shit Kollektiv mit dem bebilderten Konzert "Jon Shit Festival Schallou" die Ehre. Monika Nuber, Hans Joachim Irmler sprechen mit einer audiovisuellen Performance Augen und Ohren gleichermaßen an und das Musiker-innen-kollektiv „Metabolismus“ überrascht mit psychedelischen Songstrukturen, Improvisation und Free Jazz. Die Djs Flora Lenzmann und Michael Paukner runden den facettenreichen ersten Abend ab. Am Samstag wird auf der Bühne Eins (hinter dem Eingang) bereits ab 13 Uhr der Gitarrist Julian Kehrer Eigenkompositionen vorstellen, danach kommt das Stück „Schnitzel of Love“ mit Stefanie Oberhoff und Lilith Becker auf die Bühne, auch die mit dem Faust-Studio verbundenen Klangakteure „Jan Wagner & Die Hunde“ dürfen an diesem Tag nicht fehlen. Dazwischen gibt es zwei Lesungen, unter anderem mit dem Scheerer Autor Markolf Hoffmann. Gegen später verwandelt die Gruppe „Audiac“ den Ort zu einer Theaterbühne für Keybord, Schlagzeug und Stimme.

Irmler lässt zusammen mit FM Einheit experimentelle Musik mit und ohne Orgel aufleben. Die Stuttgarter Garage-Rock-Band „Wolf Mountains“ wird mit ihrer ansteckend spielfreudigen Art und ihren schrägen aber einprägsamen Melodien ebenfalls kommen. DJ Kristina Arlekinova sorgt darüberhinaus für die richtige Stimmung. Am Sonntag, 1. August, gibt es ab 11 Uhr eine Matinée mit Literatur und Kunst im oder vor dem Kunstatelier von Eckhard Froeschlin und Bernhard Maier auf dem Gelände. Hier wird das neue Künstlerbuch von Schubart mit einer kurzen Lesung vorgestellt. Und ab 14 Uhr gibt es eine Uraufführung von Carl Oesterhelt: Zarthustra Hymnos. Im Anschluss werden das Duo „SCHLUSS“ und das Duo „The cool“ für Allerlei Überraschendes, Wohl- und Andersklingendes sorgen.