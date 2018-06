Die Politesse wird nach Scheer gerufen

Die Stadträte aus Scheer haben sich am Ende der Gemeinderatssitzung am Montag mit verschiedenen Verkehrsproblemzonen befasst. Der Antrag von Rat Ewald Braig ging mit einer Mehrheit von sieben Stimmen durch: Die Politesse wird kommen, um zwei Wochen lang täglich den ruhenden Verkehr am Vogelherd zu kontrollieren und Bußen zu verhängen. Somit wird der Verwaltung der Auftrag erteilt, die Politesse anzufordern.

Es war eine Debatte voran gegangen, die sich mit der geplanten Verkehrsschau – am 15. Januar, morgens um 7 Uhr - beschäftigte. Bei der Verkehrsschau geht es um den sicheren Schulweg für die Kinder. Polizei, Verwaltung, Elternbeirat werden sich den Schulweg anschauen und die Gefahrenstellen aufnehmen, um eventuelle Maßnahmen zu überlegen. Bürgermeister Jürgen Wild war wenige Tage zuvor über den Termin informiert worden. Er lud interessierte Räte ein, mit dabei zu sein. Der Elternbeirat hatte Ewald Braig darüber informiert und um das Wohlwollen des Gemeinderats gebeten, falls Baumaßnahmen gefordert werden und dabei Kosten für die Gemeinde entstünden.

Es gebe drei Gefahrenpunkte: die Donaubrücke, der Heudorfer Berg und die Jakobstaler Straße. Überlegungen werden angestellt, unter anderem die Donaubrücke in eine 30er-Zone umzuwandeln, berichtete Braig. Bürgermeister Wild war der Ansicht, dass die Kostenfrage sich nicht groß stellen werde, weil die größten Gefahren von der Bundesstraße ausgingen und an dieser Stelle die Gemeinde keine Kosten trage.

Wild erinnerte an diverse Maßnahmen, die in der Vergangenheit bereits vorgeschlagen worden waren und von den Behörden aber immer abgelehnt wurden. Bei vergangenen Verkehrsschauen sei vorgeschlagen worden, auf der Donaubrücke ein Geländer anzubringen, um die Fußgänger gegen den schweren Verkehr zu schützen, doch dies sei mangels Platz nicht genehmigt worden. Eine dritte Ampel bekomme Scheer nicht, zwei sei das Maximum. Er sagte zu, den sicheren Schulweg zu unterstützen. „Wir werden das Problem von allen Seiten beleuchten und dort, wo es Alternativen gibt, werden wir tätig werden“, sagte Bürgermeister Wild.

Die Jakobstaler Straße kam ins Visier. Erwin Buck berichtete, dass viele Lastwagen und Ortsfremde dort viel zu schnell fahren. Bürgermeister Wild vertrat die Ansicht, dass neue Schilder nichts bringen, weil sie nicht beachtet würden, wenn nicht kontrolliert werde. Schwellen zu bauen, bringe den Nachteil, dass wenn an einem Fahrzeug Schäden entstehen, die Gemeinde die Reparatur bezahlen müsse. Außerdem sei es so, dass die Lärmemissionen an den Schwellen wegen des Bremsen und Beschleunigen höher sind und von Anliegern als störend empfunden werden. Wild war zuversichtlich, dass bei der Verkehrsschau neue Vorschläge kommen, um diesem Missstand zu begegnen.

Zum Schluss brachte Braig die parkenden Fahrzeuge am Vogelherd zur Sprache. Dort hätten die Bürger über die gesamte Woche der Baumaßnahme ihre Fahrzeuge vorbildlich weg von der Straße und auf ihre Grundstücke gestellt. „Kein Auto stand auf der Straße oder auf dem Gehweg“, berichtete er. Wenn es sein müsse, gehe es also doch. Nach der Baustelle wären die Fahrzeuge aber sofort wieder auf der Straße abgestellt worden, ärgerte er sich. Er stellte den Antrag, die Politesse zwei Wochen lang, täglich, herbei zu holen. „Und was haben wir da für einen Tatbestand?“, fragte Bürgermeister Wild. Rat Braig führte das Parken auf Fußweg und in uneinsehbaren Kurven in einem Straßenbereich der sehr eng ist. Für den Antrag stimmte die Mehrheit der Räte.