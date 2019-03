Deubou will Leben der Patienten begleiten

Die neue Arztpraxis in Scheer öffnet am Montag, 1. April: Serge Deubou ist der Nachfolger von Joachim Brummund, der hier in den vergangenen vier Jahren die Patienten versorgt hat. Die Stadt Scheer hat es sich einiges kosten lassen, um die ärztliche Versorgung der Bevölkerung zu sichern. „Hoffentlich für viele viele Jahre“, sagt Bürgermeister Lothar Fischer, der sich über die Baustelle freut. Fast jeden Tag kommen Patienten in die Praxis und müssen auf den 1. April vertröstet werden.

Die Praxis ist nämlich noch eine Baustelle, doch wird sie zum Eröffnungstag fertig. Es riecht nach Farbe, alle Wände sind weiß gestrichen. Der Rezeptionsbereich ist umgebaut, er ist mit Tageslicht heller geworden. Eine neue Beleuchtung schafft eine angenehme Atmosphäre. Die hohe weiße Theke sorgt für einen professionellen Empfang und den Schutz der Patientendaten. Eine Lüftungsanlage mit Be- und Entlüftung und Wärmerückgewinnung sorgt für ein gutes Raumklima. Neue Kabelkanäle sind gelegt und das EDV-Netzwerk ist vergrößert worden. Bald werden das Ultraschallgerät und das EKG-Gerät angeliefert, das Labor eingerichtet, die Schränke für Patientenakten aufgebaut.

Vor zwei Wochen ist Doktor Brummund in Rente gegangen, eine Woche hat er mit seinem Nachfolger zusammengearbeitet. „So habe ich schon Patienten kennengelernt“, berichtet Doktor Deubou. Er ist vor Jahren nach Deutschland gekommen, um in Freiburg Medizin zu studieren. Damals sei nicht klar gewesen, ob er in Deutschland bleiben werde. „Man weiß ja nicht, wie sich Heimweh auswirkt“, sagt er rückblickend. Er blieb.

Zum Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin hat er sich in Tettnang, Immenstadt im Allgäu und in Sigmaringen ausbilden lassen. Er hat die Zulassung für die hausärztliche Versorgung. In den zwei vergangenen Jahren war er am Medizinischen Versorgungszentrum in Albstadt tätig. So ist für ihn diese Niederlassung als selbstständiger Arzt eine Art Kontinuität und Weiterentwicklung.

Seit einer gewissen Zeit beschäftigte ihn nämlich die Idee, sich selbstständig zu machen. Die Stadt Scheer hatte den Vermittler Roman Hadijo unter Vertrag genommen, um einen Nachfolger für Arzt Brummund zu suchen. Es ging ziemlich schnell, weil es zu den Plänen von Doktor Deubou passte. Natürlich bringe die Selbstständigkeit mehr Arbeit, Bürokratie und Verantwortung mit sich, erklärt Deubou. Aber selber gestalten zu können, die Patienten über viele Jahre zu begleiten, mit den Familien verbunden zu sein, auf das freue er sich sehr. „Im Krankenhaus hat man sich manches Mal gewünscht, nach der Entlassung eines Patienten etwas über den weiteren Verlauf seines Lebens zu erfahren“, sagt Deubou. In der eigenen Praxis kann er nun über längere Zeit eine Bindung, im Sinne von Betreuung, zu den Patienten aufbauen. Das Umfeld kann begleitet werden. „Das ist eine schöne Aufgabe“, erklärt Deubou. Dass sich die Stadt Scheer so ins Zeug gelegt hat, um ihm diesen Start zu ermöglichen, beeindrucke ihn sehr.

Die medizinischen Fachangestellten Nicole Sigmund und Teresa Burgmaier freuen sich sehr, dass es sich hat einen Nachfolger für Brummund finden lassen. Sie haben ihren Arbeitsplatz behalten können. „Wir freuen uns, dass es weiter geht“, sagen sie mit einem Strahlen. Sie kennen die Patienten und freuen sich, weiterhin für sie da zu sein.

Ab und zu kehrt Deubou nach Kamerun zurück, um Urlaub zu machen und die Familie zu besuchen. Bis 1918 war das Land eine deutsche Kolonie. Die Erinnerung an diese Zeit ist heute noch positiv belegt. „Die Deutschen haben eine gute Infrastruktur gebaut. Die Krankenhäuser, Brücken, Straßen und das Schienennetz gibt es heute noch“, berichtet Deubou. Doch wenn er wieder in der Heimat war, freut er sich sehr nach Deutschland heimzukommen.