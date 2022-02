Der Streit mit einem Nachbarn eskaliert. Wie die Polizei den Streit schlichtet.

Streitigkeiten in einem Wohnhaus in die Hauptstraße haben am Dienstagabend Polizeibeamte geschlichtet. Laut Polizeibericht hatte ein 45-Jähriger offensichtlich erheblich dem Alkohol zugesprochen und wollte seinen eigenen Fernseher aus dem Fenster werfen. Als ein 67-jähriger Nachbar das Gespräch mit dem 45-Jährigen suchte, das Geschehen unterbinden wollte und ihm eine Schnapsflasche weggenommen hatte, gerieten die beiden in Streit. Nachdem der vor Ort durchgeführte Alkoholtest über 3,6 Promille ergab und eine Besserung der Lage nicht in Sicht war, wurde der 45-Jährige von den Beamten in Gewahrsam genommen. Er verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier und wird für die Kosten aufkommen müssen.