Der Funkmast bleibt auf dem Hofgartencenter

Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Scheer ist auf großes Interesse gestoßen: Über 40 Bürger füllten den Rathaussaal. Sie hörten intensiv zu, als Bürgermeister Lothar Fischer von dem Gespräch mit Holger Völkner von der Deutschen Funkturm Gesellschaft über den neuinstallierten Funkmast auf dem Hofgartencenter berichtete. Der Funkmast am neuen Standort ärgert die Einwohner, auch weil sie im Vorfeld nicht informiert worden waren.

Bürgermeister Fischer berichtete, dass das Gespräch am 20. Februar im Rathaus stattgefunden habe. Rat Ewald Braig und die Vertretung der Anlieger waren dabei. Über eine Stunde habe Völkner Fragen beantwortet. Er habe aber gleich zu Beginn unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass der Funkmast bleiben werde. Es sei ein verfahrenfreies Vorhaben und mit dem Eigentümer des Gebäudes gebe es eine privatrechtliche Vereinbarung. Über die Laufzeit des Vertrags mit dem Eigentümer wollte er aber keine Auskunft geben. Völkner habe die Standortbescheinigung der Bundesnetzagentur beim Gespräch vorgelegt, so Fischer. Die farbliche Anpassung des ursprünglich blechfarbigen Kabelkanals an das Rot der Dachziegel ist bereits erfolgt. So ist die Anlage wenigstens nicht mehr ganz so sichtbar. Die Inbetriebnahme des Funkmastes werde in diesem Jahr stattfinden. Es sei ein kompliziertes und technisch aufwändiges Verfahren. Derzeit wird noch der Mast auf dem Götz-Areal genutzt.

Völkner habe zugesagt, dass kein anderer Anbieter außer der Telekom aktuell am Mast dran hänge und dass dies künftig auch nicht sein werde. Das Funk-Unternehmen wolle eine Reserve behalten. Die 5G-Technik sei auf diesem Mast zwar möglich, doch sei Scheer kein priorisierter Standort für diese technische Aufrüstung.

Bürgermeister Fischer kündigte an, dass die Stadt nach der Inbetriebnahme Messungen durch eine unabhängige Stelle veranlassen werde. Die Stadt und die Anwohner würden zusammen die fünf oder sechs Messpunkte selber festlegen. Es werden Standorte bei den nächsten Anliegern sowie beim Kinderhaus sein. Die Telekom werde davon im Vorfeld nicht informiert, damit sie die Leistung nicht runterfahren könne. „Dann werden wir sehen, ob die Messwerte eingehalten werden“, erklärte Fischer. Dies sei das einzige, was die Stadt noch gegen den Funkmast unternehmen könne, sagte er.