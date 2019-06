Der Dollhof-Chor singt am Sonntag in Heudorf

Am Sonntag, 30. Juni, findet das Heimatfest im Scheerer Teilort Heudorf statt. Gleichzeitig feiert der dortige Heimatverein am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen und die Kirchengemeinde St. Peter und Paul begeht ihr Patrozinium zu Ehren ihrer Dorfheiligen. In diese Festivitäten eingebettet ist auch ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche, den der Dollhof-Chor mit seinen Liedern ausschmücken wird.

Einstmals als „Dollhof-Chörle“ gegründet, hat sich dieser Männerchor zu einem stattlichen Ensemble entwickelt. Vor 30 Jahren taten sich ein paar sangesfreudige Männer aus Blochingen und Binzwangen zu einer Sangesgemeinschaft zusammen und gaben sich den Namen Dollhof-Chor, Bezug nehmend auf ein landwirtschaftliches Anwesen, das nordwestlich von Hundersingen am Albaufstieg liegt. Nunmehr kann der Männerchor auf etwa 15 Stammsänger zurückgreifen, die alle aus Chören und Gemeinden zwischen Mengen und Riedlingen kommen. Geprobt wird in Hundersingen im Verena-Haus.

Das Liedgut des Männerchores besteht hauptsächlich aus kirchlich-sakralen Werken, die unter der Leitung von Karl-Heinz Selg aus Riedlingen einstudiert und aufgeführt werden. Ganz nach dem Motto „klein, aber fein“ treten die Mannen des Dollhof-Chores traditionell am Ostersonntag in der Basilika in Weingarten auf und auch die Bussenkirche ist ihr „Zuhause“. Und so darf man auch am kommenden Sonntag, 30. Juni, um 9.30 Uhr auf den Gesang des Dollhof-Chores gespannt sein, der beim Festgottesdienst erklingen wird.