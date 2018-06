Dekan Brummwinkel sieht in den Geschwisterheiligen Vorbilder fürs Christsein

„Was wäre ein Fest ohne Wein, was wäre eine Hochzeit ohne Liebe, was wäre Scheer ohne das Maifest?“, hatte Dekan Jürgen Brummwinkel in seiner Predigt die Christen gefragt. „Undenkbar, Scheer ohne Maifest!“, gab er selbst als Antwort. In der Tat, das Maifest gehört zu Scheer.

Feierlich haben die Christen mit Dekan Brummwinkel und Pfarrer Pontian Wasswa ihr Maifest gestaltet: Sie zogen durch die Gassen der Altstadt und beteten den Rosenkranz. Die Musikkapelle ging voran, es hallten laute Böllerschüsse. Unter dem Himmel gingen die Geistlichen mit den kostbaren Reliquien der drei Schutzpatrone der Stadt. Eine große Schar Ministranten umgab sie. Die goldenen Büsten der Heiligen Walburga, Wunibald und Willibald wurden von Stadträten getragen, die Mädchen trugen die Figur der Schmerzhaften Muttergottes. Kommunionkinder in ihren weißen Gewändern trugen kleinere Fahnen. Die Vereine waren alle mit ihren Fahnen präsent. Bürgermeister Jürgen Wild trug traditionsgemäß Zylinder und schwarzen Frack. Scheer erwies den Heilige – den Schutzpatronen der Stadt – beim Maifest die Ehre.

Dekan Brummwinkel hat in seiner Predigt betont, dass ohne Glaubensinhalte die Kirche nur noch Fassade sei. Man zähle in Statistiken die Gottesdienstbesucher und die Taufe, man mache Umfragen und Analysen fast wie bei einem Wirtschaftsbetrieb. Dekan Brummwinkel machte bewusst, dass Kirchengemeinden ihre ganz Kraft zunehmend in Megaevents setzen, Gemeindehäuser bauen, dass Frauen treffen sich zum Nordic Walking und in den Familien der Namenstag der Kinder der Geburtstagsparty weichen musste. „Nichts gegen diese Dinge, sie bringen Menschen ja zusammen“ sagte Dekan Brummwinkel. Dieser Aktionismus sei aber der verzweifelte Versuch, etwas zu machen, anstatt sich auf die Mitte, auf die Glaubensinhalte zu konzentrieren. „Die Mitte des Glaubens ist die Eucharistiefeier, der Altar“, sagte Dekan Brummwinkel. Beispielhaft dafür sei das Leben der drei Heiligen Walburga, Wunibald und Willibald gewesen, die sich aufgemacht hätten, in einer Zeit auf das Festland gekommen seien,. in der das Christentum sich erst noch etablieren musste Sie haben ihren Glaube gelebt und sichtbar gemacht.

„Bauen wir an dieser Kirche? strahlen wir auf andere aus? Tragen wir als Rebstock Früchte, die als Taten sichtbar werden oder organisieren wir in der Kirche nur ein gutes Vereinsleben?“, fragte Dekan Brummwinkel. Das Maifest sei Zeit zum Umdenken, Zeit sich die Glaubensinhalte wieder bewusst zu machen und den drei Heiligen zu folgen.

Die Prozession zog an vielen schön geschmückten Häusern vorbei, es wehten Fähnchen und grüne Tannenzweige zierten die Fenster. Die Prozession machte Halt vor dem neuen Pflegeheim Wunibald: Dort war in der Kurve ein großer Altar mit Bildnissen der drei Heiligen aufgebaut und aufwendig geschmückt. Hier las Dekan Brummwinkel das Evangelium und betete für die Eltern, dass sie den Glauben leben und den Kinder weitergeben. Er betete für die Bürger, dass sie gute Arbeit finden und sie gut leisten können. Er betete für ein friedliches Miteinander in der Stadt. Die Prozession zog weiter. Die Bürger versammelten sich danach zu einem geselligen Frühschoppen.