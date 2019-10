Das Schwäbische in allen Variationen

„Schwäbisch isch schee“ - diesen Ausspruch haben sich alle Akteure zu Herzen genommen, die sich beim zweiten „Schwäbischen Sonntag“ in der Festhalle in Scheer einbrachten. Eingeladen hatten die Mitglieder des Liederkranz’ Scheer. „Schee, dass Ihr komma seit ond i ui auf schwäbisch begrüaßa darf“, sagte die Vorsitzende Anzolina Pantazis-Bär. Man wollte schließlich dem Motto alle Ehre machen, was dann auch durch viel Gesang, schwäbischen Humor und die Bittelschießer Volkstanzgruppe zum Ausdruck kam.

Zur Einstimmung auf die Veranstaltung hatte Chorleiter Michael Stecher für den Liederkranz Scheer gleich passendes Liedgut aufgelegt und so gab der gemischte Chor gleich eine Kostprobe schwäbischen Gesangs. „Hei grüß di Gott Ländle, grüß ui ihr Leit“, so der Willkommensgruß und dann durften natürlich das „Bäbele“ und „Rosenstock Holder blüht“ nicht fehlen und mit „Ich bin das ganze Jahr vergnügt“ wurde gleich mal etwas Aufheiterndes dargeboten. Auch die Vorsitzende Anzolina Pantazis-Bär sprach dann ein Hoch für den Gesang aus: „Senga isch toll, senga tut guat und hält uns jung.“ Aber was passt besser zum Gesang als Tanz? Das zeigte dann eindrucksvoll die Bittelschießer Volkstanzgruppe, die ihr eigenes Musikensemble mit dabei hatte. Ob Polka, Marsch oder Walzer – die Truppe verstand es, das Publikum mit traditionellen Tänzen mitzunehmen.

Extra für diesen Tag hatte der Liederkranz Scheer ein Sonderheft mit schwäbischen Liedern aufgelegt, die zusammen gesungen werden sollten. Man ließ sich nicht lange bitten und schon erklang es aus vielen Kehlen: „Aus grauer Stätte Mauern“, „Auf d'r schwä'bscha Eisabahna“ und auch der Jahreszeit entsprechend „Bunt sind schon die Wälder“.

„Wenn i amol später in d’Rente gang“, darüber machte sich Eleonore Weiß, „s’Amalae“ von Scheer, so ihre Gedanken. Vielleicht sollte sie es mal in einem Verein probieren, schoss es ihr durch den Kopf. „Am beschta in da Gmoindrot nei“, was sie allerdings bald wieder aufgab, bei den vielen Baustellen im Ort und Geldnot in der Stadtkasse. Da war guter Rat teuer: „Jogga mag i net, schieassa ka in net.“ Also bleibt der Liederkranz übrig, bei dem sie aber auf keine Gegenliebe stieß. Also betreibt sie das weiter, was sie immer schon getan hat: „I be d'r Putzlompa am kirchlicha Ort, droba auf em Berg.“

Aber auch der Projektchor unter der Leitung von Otto Gruler wollte natürlich nicht zurückstehen und hatte gleich ein Repertoire von Wein- und Stimmungsliedern parat, die das Publikum zum große Teil kannte und genoß. „Mädle, lass d’r was erzähla“, „Württemberger Wein“ oder auch „Was isch d’r Schwob?“" passten alle zum Thema das Tages. Auch s’Amalae machte sich noch einmal Gedanken, was auf den Tisch kommt, ob Lensa mit Spätzla oder was anderes Deftiges.

Und es wurde weiter gesungen und zwar vom Liederkranz und dem ganzen Publikum. Natürlich wieder aus dem neuen Scheerer Liederbuch, das über dreißig Titel beinhaltet, die man immer wieder gern singt und die man gerne hört. Die Besucher in der Festhalle kamen so alle auf ihre Kosten.