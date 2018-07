Das Kreismusikfest 2020 findet in Scheer statt

Die Stadkapelle Scheer nimmt ihr 140-jähriges Vereinsjubiläum im Jahr 2020 zum Anlass das Kreismusikfest auszurichten. Die Bewerbung beim Blasmusikverband war erfolgreich und Scheer bekam den Zuschlag. Der Termin steht ebenfalls fest: So wird von Freitag, 10. Juli 2020, bis Montag, 13. Juli 2020, die Stadt Scheer ganz im Zeichen der Blasmusik stehen.

Die Mitglieder der Stadtkapelle sind bereits in den Vorplanungen und haben verschiedene Aufgaben verteilt und einen Festausschuss gebildet. Dies ist für die Stadtkapelle Scheer eine Herausforderung und erfordert eine genaue Organisation, denn bei einem Kreismusikfest werden nicht nur alle Mitgliedsvereine des Kreisverbandes zum Festumzug am Sonntag erwartet, sondern es wird auch ein Wertungsspiel stattfinden. Um eine möglichst genaue Planung durchführen und die vielen Aufgaben bewältigen zu können, wurden die verschiedenen Aufgaben bereits jetzt in Gruppen aufgeteilt. In diese Gruppen konnten sich dann die Mitglieder eintragen. Jede dieser Gruppen hat einen Leiter oder Leiterin, welche wiederum zum Festausschuss gehören. Die einzelnen Gruppen teilen sich auf in Festplatz, Festzelt, Bewirtung, Finanzen, Programm, Festumzug, Wertungsspiel, Marketing und Personal.

Die jeweiligen Gruppenleiter berichten im Festausschuß über den Stand der Dinge in ihren Gruppen. Besprechungen haben teilweise schon begonnen und auch Festausschusssitzungen wurden schon abgehalten. Man ist hier auch in Kontakt mit den Musikvereinen, welche in den letzten Jahren bereits Kreismusikfeste veranstaltet haben und man kann sich am Musikverein Göge-Hohentengen orientieren, der 2019 das Kreismusikfest veranstaltet.

Ein Logo hat die Stadtkapelle bereits. Über die Geschehnisse und Organisationen will die Stadtkapelle in der nächsten Zeit immer wieder mal berichten. Da so eine große Veranstaltung nicht alleine durchgeführt werden kann, ist die Stadtkapelle auf die Mithilfe der Einwohner angewiesen. Vorbild seien die OHA-Treffen an der Fasnet, die in der Vergangenheit gut funktionierten. Die Mitglieder der Stadtkapelle um das Vorstandsteam Katharina Baumgart und Christoph Ehm sind guter Dinge, dass die Einwohnerschaft die Stadtkapelle bei diesem Vorhaben unterstützt.