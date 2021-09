Das erste Konzert nach 18 Monaten Zwangspause

Für den Dirigenten Viktor Schill und die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Scheer ist es ein schönes Gefühl gewesen, nach über 18 Monaten wieder einmal die Uniform der Kapelle zu tragen. Am Samstag holten die Musiker die Jubiläumsständchen für die vier Ehrenmitglieder Adolf Hüglin, Erwin Buck, Franz Lehr und Christine Burkhart mit einer Serenade im Hof des ehemaligen Pflegeheims nach.

Den letzten offiziellen Auftritt hatte die Stadtkapelle Scheer im Januar 2020. Danach stoppte die Pandemie das Vereinsleben. Zwar konnten immer mal wieder Proben abgehalten werden, doch Auftritte waren bislang nicht möglich. Dem Corona-Virus fiel letztendlich auch das Kreismusikfest in Scheer zum Opfer, welches im Juli des vergangenen Jahres gewesen wäre. Die Lockerungen nahm die Stadtkapelle Scheer nun zum Anlass, um coronakonform mit Abstand im Freien mit einer Serenade am vergangenen Samstag die ausgefallenen Geburtstagständchen für die Ehrenmitglieder Adolf Hüglin und Erwin Buck, den ehemaligen Vorsitzende Franz Lehr und die langjährige Dirigentin der Stadtkapelle Scheer, Christine Burkhart, nachzuholen.

Es waren auch einige Zuhörer gekommen, als Dirigent Viktor Schill mit dem Stück „Musica Gloriosa“ diese „Ehren- oder Jubiläums-Serenade eröffnete. Man sah es den Musikerinnen und Musiker die Freude über einen Auftritt nach so langer Zeit richtig an. „Leider hat diese lange Pause auch bei der Stadtkapelle Scheer Spuren hinterlassen und der eine oder andere langjährige Aktive hat die Kurve zum Weitermusizieren nicht mehr bekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkapelle. Doch mit fast 40 Musikerinnen und Musikern war eine stattliche Anzahl versammelt und die Zuhörer dankten es der Stadtkapelle mit Beifall.

Vorsitzender Christoph Ehm würdigte die Verdienste der Jubilare in seiner Ansprache und konnte jedem ein Geschenk überreichen. Diese vier Menschen bringen über 180 Jahre aktive Zeit in der Kapelle aufs Papier und auch eine sehr lange Zeit in organisatorischer Verantwortung für die Stadtkapelle Scheer. Christine Burkhart war über 30 Jahre lang Dirigentin des Vereins. Sie ließ es sich dann auch nicht nehmen, noch ein Stück zu dirigieren. Anschließend gab es bei schönem Spätsommerwetter noch einen Sektempfang.