Dachstuhlbrand: 30 Kinder müssen evakuiert werden

Ein Schwelbrand ist am Dienstag gegen 14 Uhr am Dachstuhl des Kindergartens „Sonnenschein“ in Scheer ausgebrochen. Arbeiter einer Firma verrichteten dort Abdichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner, woraufhin sich unter der Dachplatte ein Schwelbrand ohne offenes Feuer entwickelte. Die 30 Kinder und acht Erzieher wurden sofort evakuiert, verletzt wurde niemand. Der Brandherd am Dach liegt in einem Bereich, in dem aufgrund der Bauarbeiten derzeit kein Kindergartenbetrieb stattfindet. Der Schwelbrand konnte bereits kurz nach Entstehen von den Arbeitern mit mehreren Feuerlöschern und einem Gartenschlauch bekämpft werden. Die Feuerwehren Scheer, Heudorf und Mengen waren mit 43 Einsatzkräften im Einsatz. Ebenso vor Ort war der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 15 000 Euro.