Bräutelzunft Scheer sagt die komplette Fasnet ab

Die Hauptversammlung der Bräutelzunft Scheer kann aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung am 11. November nicht stattfinden. Schon im Vorfeld waren die Verantwortlichen des Vereins in Absprache mit dem Vereinsregister am Amtsgericht Ulm zu dem Schluss gekommen, die Versammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben, um die Mitglieder keinem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Die Zunft teilt außerdem mit, dass es in der Fasnetssaison 2020/2021 keine Veranstaltungen der Zunft geben wird. „Die derzeitige Lage macht es unmöglich, in der kommenden Fasnetszeit Umzüge zu besuchen oder Veranstaltungen auszurichten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Das OHA-Treffen verschiebt sich ebenfalls um ein Jahr nach hinten, wird also 2023 in Scheer gefeiert. Der Zunftrat hat außerdem beschlossen, die diesjährigen Wahlen auf die Versammlung im kommenden Jahr zu verschieben. Man sei aber guter Hoffnung, dass die Fasnet im Jahr 2022 wieder wie gewohnt stattfinden könne.