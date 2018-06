Bewusste Kinderernährung steht im Kinderhaus im Fokus

Das Kinderhaus Sonnenschein in Scheer ist der fünfte Kindergarten im Landkreis, der das Zertifikat der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung, kurz BeKi erhalten hat. Gerhard Gommeringer, Leiter des Fachbereichs Landwirtschaft im Kreis, und Gabriele Seifried überreichten es im Namen des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz beim Sommerfest am Samstag.

Das Fest stand unter dem Thema gesunde Ernährung und schließt ein ganzes Jahr ab, in dem der bewusste Umgang mit Lebensmitteln den Kindern gelernt wurde. Kinderhausleiterin Simone Doser freute sich, dass so viele Familien zum Fest gekommen sind. Martina Spiller, Erzieherin im Kinderhaus, hat das Projekt federführend geleitet. „Kinder müssen lernen, was eine gesunde Ernährung ist. Sie hatten viel Freude beim Kochen und Backen“, berichtete Martina Spiller. Kinder haben einen Koch-Führerschein gemacht, bei dem sie viel gelernt haben.

Vorbild für ander Häuser

Gommeringer dankte dem Team des Kinderhauses, den Eltern und der Stadt als Träger der Einrichtung für ihr Engagement. Er lobte Beki-Referentin Sabine Ruthardt-Storz, die das Projekt vor Ort begleitet hat. „Die Kinder haben im Kindergarten viel gelernt und es nach Hause getragen. Die neuen Ideen wurden dort probiert“, sagte Gommeringer. Das Zertifikat sei eine besondere Auszeichnung für das vorbildliche Tun. Im Landkreis gebe es weit mehr als 50 Kindergärten, es seien noch sehr wenige, die sich um dieses Zertifikat beworben haben. „Sie sind Pioniere in der Idee, die im Landkreis noch weiter Schule machen sollte“, sagte er dem Kinderhausteam und den Eltern und wünschte, dass es bald Nachahmer geben werde.

Ein Jahr lang haben die Erzieherinnen den Kindern gezeigt und erklärt, was gutes Essen ist. Sie waren beim Bäcker, um zu sehen, wie Brot gebacken wird; sie waren auf dem Bauernhof, um zu erleben, woher die Milch kommt. Die Kinder haben mit ihren Vätern gekocht und hatten zusammen sehr viel Spaß dabei. Gommeringer lobte das Kinderhaus, das am Schulprogramm Milch, Obst und Gemüse mitmacht. „Viel gesünder geht es nicht“, stellte er begeistert fest. Er gratuliert dem Kinderhaus für sein Engagement und zu seinem Erfolg. Zusammen mit Gabriele Seifried überreichte er das Zertifikat und die Tafel, die sichtbar am Eingang es Kinderhauses angebracht werden soll. Leiterin Simone Doser dankte den Kindern, den Eltern und dem Team: „Sie haben alle an einem Strang gezogen!“

Das Sommerfest fand im Garten statt. Die Kinder hatten ein schönes Programm einstudiert. Die Vorschüler sagten die Lieder und Tänze an. Der Obstteller-Tanz wurde von den Kindern mit viel Freude getanzt. Wunderschön war das Lied „Backe, backe Kuchen“, das die Kinder um einen kleinen Tisch und Herd sangen und dabei Kuchen rührten. Das Lied von der Kuh Karatscha, die den ganzen Tag Gras frisst, amüsierte die Eltern. Die Kinder bekamen viel Applaus. Die großen Kinder tanzten zum Lied „Hula-Balu“, die Eltern klatschten mit. Anschließend wurde das Büffet mit vielen gesunden Gerichten und die Saftbar eröffnet und die Kinder konnten zu den Spielstationen gehen. (vr)