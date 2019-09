Bewerbung aus Scheer wird von Nabu honoriert

Der Garten des ehemaligen Pflegeheims in Scheer wird umgestaltet. Zur Vorstellung der Planung waren die Einwohner am Dienstag in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen worden. Hintergrund ist der vom Nabu ausgeschriebene Wettbewerb „Blühender Garten“, bei dem der Obst- und Gartenbauverein für Scheer und Heudorf teilgenommen und gewonnen hat. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt des Obst- und Gartenbauvereins, des Nabus, der Stadt Scheer und der Gartenplaner Carola Krämer und Matthias Widerhorn.

Bei der Ausschreibung ging es darum, wieder Lebensräume für Insekten zu schaffen und die Artenvielfalt zu unterstützen. In ihrer Präsentation erklärte Eva Kastern, Schriftführerin des Obst- und Gartenbauvereins, warum Insekten und Artenvielfalt wichtig sind. Der Garten müsse den Insekten als Lebensraum zurückgegeben werden, Steingärten seien Wüsten, erklärte sie. Früher sei der Garten am ehemaligen Pflegeheim bunt und wild gewesen; jetzt sei er nur noch glatt.

Mit der Idee der Neugestaltung des Gartens ging sie in den Wettbewerb. Sie habe zunächst Bürgermeister Fischer einbezogen und gefragt, ob die Gemeinde einverstanden sei. Sie habe das Formular ausgefüllt, Vorstellungen entwickelt und aufbereitet. „Und wir haben gewonnen“, verkündete sie stolz. Beratung und Gutschein zum Pflanzenkauf sind die Preise.

Kletterrosen verschönern Mauer

Gartenplanerin Carola Krämer stellte ihren Plan vor. Auf das Waschhäusle werde ein Weg zugehen. Die Mauer sollte als Trockenmauer saniert werden, damit Tiere darin nisten können. Die Mauer zum Mühlberg werde mit Kletterrosen verschönert. Auf der anderen Seite ist Spalierobst geplant. Staudenbeete werten den Garten auf. Auch eine Fläche, die zum Verweilen genutzt werden kann, ist vorgesehen. Der Platz neben dem Waschhäusle soll nutzbar gemacht werden, kündigte sie an. Dies werde die Lebensqualität steigern, Kinder können darin spielen, die Straße sei weit weg. „Artenvielfalt und Nutzung sind keine Gegensätze“, betonte Gartenplaner Matthias Widerhorn. Der Gutschein für die Pflanzen sollte schon im November eingelöst sein, erklärte Krämer. Bürgermeister Fischer kündigte an, dass das Waschhäusle in Eigenleistung gerichtet werden soll. Feste der Vereine sollen weiterhin im Innenhof und Garten stattfinden. „Wir stehen hinter der Planung; darum kann es wegen mir gleich losgehen“, betonte er.

Im Anschluss stellten die Anwesenden ihre Fragen. Ob der Boden beprobt worden sein, fragte jemand. Fischer erinnerte, dass es immer ein Garten war, der von den Schwestern des Pflegeheims bewirtschaftet wurde. Sollte an manche Stellen nicht ausreichend Humus vorhanden sein, so werde punktuell nachgebessert, sagte er. Was mit dem Bereich hinter dem Waschhäusle passieren werde, fragte ein Bürger. Dieser Bereich sei sehr zugewuchert. „Wir werden ihn als Wildnis lassen. Aber eine klare Kante wird diesen Bereich vom geordneten Bereich trennen“, so Fischer.

Schon in diesem Herbst werde es noch Arbeitseinsätze geben, bei denen sich die Bürger beteiligen können. Spalierbäume und Kletterrosen werden bald gepflanzt. Das Waschhäusle soll saniert werden. Beete sollen angelegt und bepflanzt werden. Kastern schlug Patenschaften vor, um künftig die Pflege der Staudenbeete zu sichern. Fischer sagte zu, dass der Bauhof auch Pflegedurchgänge übernehmen könne.