Beim Albverein gibt es zweierlei Wanderungen

Schon seit 50 Jahren ist Werner Schiller Mitglied im Schwäbischen Albverein. Bei der Hauptversammlung der Scheerer Ortsgruppe im Gasthaus Ochsen wurden er, Otto Kremers für 40-jährige und die Stadt Scheer für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Ehrung für die Stadt nahm Bürgermeister Lothar Fischer entgegen.

Vertrauensmann und damit Vorsitzender der Ortsgruppe ist seit zwei Jahren Erich Fischer. „Immerhin sind schon zwei Jahre ins Land gegangen und es wurde auch manches auf den Weg gebracht“, sagte er. Bei der Ortsgruppe gibt es nicht nur Wanderungen für geübte Wanderer, sondern auch Wanderungen mit kürzerer Streckenlänge. Genau das lobte Gauobmann Claus Bayer in seinem Grußwort. „Ihr fährt zweigleisig. Es ist auch für die etwas geboten, die nicht mehr gut zu Fuß sind“, stellte er lobend fest. „Ich bin überzeugt, nur so könnt ihr es probieren, dass vielleicht doch der ein oder andere Jüngere dazukommt“, meinte er und sprach damit den Nachwuchsmangel in der Ortsgruppe an.

Die Scheerer Ortsgruppe pflegt unter anderem den Waldlehrpfad in Scheer. Dieser sei schon ein Aushängeschild, sagte Bayer. „Es ist unheimlich wichtig, dass unsere Kinder und vor allem unsere Enkel ein Naturerlebnis haben“, ergänzte er.

Natürlich könne man angesichts der Altersstruktur nicht erwarten, dass der Albverein sich in gleichem Ausmaß bei der Organisation und Durchführung von Festen in der Stadt engagiere wie andere Vereine, sagte Bürgermeister Lothar Fischer. „Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten bringen Sie sich ein.“

Ort für Dokumente gesucht

Die Ortsgruppe hat ein Auge auf die Wanderwege im Stadtgebiet, und insbesondere Hans Lindner betätigt sich seit vielen Jahren als Chronist, indem er Zeitungsartikel mit Bezug zu Scheer sammelt. „Das ist natürlich eine Riesen-Leistung“, anerkannte Lothar Fischer. „Man sieht, dass Sie engagiert sind“, ergänzte er, dann an alle anwesenden Mitglieder gewandt.

Hans Lindner hatte allerdings in einer Wortmeldung noch ein Anliegen: Er bat die Stadt darum, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem die Dokumente untergebracht werden könnten. „Wir sind alles ältere Leute und die Jüngeren haben wahrscheinlich nicht so ein Interesse an dem Zeug“, machte er darauf aufmerksam, dass die Unterlagen nach seinem Ableben eines Tages sonst verloren gehen könnten. Wie Hans Lindner durchblicken ließ, äußere er diese Bitte gegenüber der Stadt nicht zum ersten Mal.

Das Wanderjahr 2018 sei ein erfolgreiches gewesen, blickte Vertrauensmann und Wanderwart Erich Fischer zurück. Es habe 20 Wanderungen gegeben, mit insgesamt 234 teilnehmenden Personen. Im Schnitt seien also rund zwölf Teilnehmer pro Wanderung beziehungsweise Radtour mit dabei gewesen, erläuterte er. Er stellte das Wanderprogramm 2019 vor. „Für jeden ist etwas dabei“, sagte er. Karl Wetz berichtete von den finanziellen Verhältnissen der Ortsgrupe und nannte die aktuelle Mitgliederzahl: 38 Mitglieder hat die Ortsgruppe derzeit. Maria Weckerle bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung war Formsache. Schriftführer Eugen Gutknecht verlas das Protokoll der Versammlung von 2018, Wegewart Hans Lindner berichtete über den Zustand der Wege. Als fleißigste Wanderer wurden Karl und Edeltraud Wetz, Erich Fischer und Hans Lindner ausgezeichnet. Erich Fischer bekam zum fünften Mal bereits das Deutsche Wanderabzeichen verliehen.