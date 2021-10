Auf der Bundesstraße 32 zwischen Mengen und Scheer ist es auf Höhe der Abzweigung Hipfelsberg am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ein Auffahrunfall gekommen. Eine 49-jährige VW-Fahrerin wollte nach links Richtung Hipfelsberg abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 19-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 8000 Euro.