Bei der Fahnenweihe gibt es eine Uraufführung

Eigentlich wäre am vergangenen Wochenende der Nachholtermin für das ausgefallene Kreismusikfest 2020 gewesen, doch man hat sich bei der Stadtkapelle Scheer schon im vergangenen Jahr dazu entschlossen, dieses ganz abzusagen. Zu wage waren die Vorhersagen angesichts der Corona-Pandemie, denn die Organisationen hätten bereits früh beginnen müssen. So entschlossen sich die Verantwortlichen der Stadtkapelle, die eigens für das Kreismusikfest und anlässlich des 140-jährigen Bestehens der Kapelle im Jahr 2020 angeschaffte Vereinsfahne am Sonntag zu weihen.

Mit Marschmusik, begleitet von den Fahnenabordnungen aller Vereine aus Scheer, ging es am frühen Sonntagmorgen zum feierlichen Gottesdienst in die Kirche. Die Stadtkapelle umrahmte diesen musikalisch und das von Dirigent Viktor Schill ausgewählte Programm war der Feierstunde würdig. Scheers Pfarrer Pontian Wasswa teilte in Gottesdiensteröffnung mit, was eine Vereinsfahne symbolisiert. Dieses wurde dann nochmal ausführlich vom Vorsitzenden der Stadtkapelle Christoph Ehm in einer Ansprache erklärt. Er bedankte sich dabei auch bei allen Spendern, die diese Anschaffung ermöglichten und erklärte die Symbole auf der Fahne, welche in den Stadtfarben blau und rot gehalten ist. In etwa der Mitte des Gottesdienstes erfolgte dann die feierliche Segnung und Weihe der Vereinsfahne durch Pfarrer Wasswa.

Ist der Fasnetsmarsch zu hören?

Zum Schluss des Gottesdienstes gab es noch eine musikalische Uraufführung, welche von den anwesenden Besuchern mit viel Beifall honoriert wurde. Eigens zum Kreismusikfest 2020 hatte die Stadtkapelle einen Marsch komponieren lassen, der bis dato leider unter Verschluss geblieben war. Der Titel des Marsches lautet „Musik vereint“ und wurde vom Komponisten Martin Scherbacher eigens für das Kreismusikfest geschrieben. „Musik vereint“ wäre auch der Festslogan gewesen. In diesen Marsch ist an verschiedenen Stellen sehr dezent der Scheermer Fasnetsmarsch eingearbeitet, aber auch die Hauptmelodie kommt an und ist sehr gefällig.

Nach dem Gottesdienst ging es mit Marschmusik und der neuen Fahne voran zum weltlichen Fest der Fahnenweihe. Dieses fand im Garten des früheren Altenheims direkt unterhalb des Probelokals der Stadtkapelle statt und entpuppte sich als hervorragender Festplatz im Schatten des Schlosses. Der Musikverein Laiz unter der bewährten Leitung von Scheers ehemaliger Dirigentin Christine Burkhart sorgte für die musikalische Unterhaltung. In Zusammenarbeit mit der Fußballabteilung und der Bräutelzunft wurden die zahlreichen Gäste bewirtet und für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

Im Probelokal hatten die Mitglieder der Stadtkapelle eine kleine Ausstellung „140 Jahre Stadtkapelle“ organisiert, welche von den Gästen ebenfalls gut besucht wurde. Gezeigt wurden sämtliche Uniformen der Stadtkapelle Scheer, viele Bilder und die neue Fahne durfte ebenfalls nicht fehlen.