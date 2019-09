Baumhain und Schmetterlingsgrab für den Friedhof

Die Planung für die Neugestaltung des Friedhofs in Scheer ist abgeschlossen. Kirchengemeinde und politische Gemeinde haben sich geeinigt und die Vorschläge der Firma Weiher zur Optimierung des Friedhofs besprochen. Bürgermeister Lothar Fischer stellte die neue Einteilung und Wegführung sowie das neue Urnengrabsystem unter dem Baumhain und das Schmetterlingsgrab vor. Der Gemeinderat hat der Planung am Montag zugestimmt.

Die Stadtverwaltung hat mit Gemeinderäten, Kirchengemeinderäten, Einwohnern, Fachleuten und der Firma Weiher in mehreren Sitzungen und Ortsterminen über die neue Gestaltung des Friedhofs in Scheer nachgedacht und ein Konzept entwickelt. In den vergangenen Jahren hat sich der Friedhof sehr verändert. Große leere Flächen – Rasen oder Kies – prägen das Bild und wirken leer und formlos. Das Konzept ordnet die Wege und bringt neue Elemente ein.

Bisher fehlte ein so genanntes Schmetterlingsgrab: Hier können Eltern ihre Kinder bestatten, die tot geboren werden und weniger als 500 Gramm wiegen. Diese Kinder, die bis vor Jahren nicht bestattet wurden, haben jetzt ihren Platz auf dem Friedhof, damit sie in der Gemeinschaft geborgen ruhen und die Eltern einen Platz zum Trauern haben. Dieses Grab wird oberhalb der Kapelle angelegt. Eine kleine Hecke wird die Bank schützen. Blumen und Kerzen können mitgebracht werden. Die nebenan liegende Rasenfläche bleibt erhalten. „Eltern, die hier trauern, haben zum Teil schon Kinder. Die können da spielen, während die Eltern am Grab des totgeborenen Geschwisterchens trauern. In Großstädten gibt es sogar kleine Spielplätze für sie“, sagte Bürgermeister Fischer. Es gebe Bedarf für das Schmetterlingsgrab, betonte der Bürgermeister. Die Eltern würden es nicht an die große Glocke hängen, aber seien froh, einen Platz für das kleine Kind zu haben.

Zu den neueren Bestattungsformen gehört ein Röhrensystem für Urnenbestattungen. Edelstahlröhren werden in die Erde eingelassen. Darunter liegt ein Kiesbett. Bis zu drei Urnen können bestattet werden. Diese Gräber haben die klassische 15-jährige Ruhezeit. Innerhalb von fünf Jahren sind die Urnen aus Naturmaterialien bereits verrottet und die Asche sickert in das Kies hinein. So bleibt die Asche an diesem Platz und muss nicht, wie bei den Urnenstelen, nach 15 Jahren an einen anderen Ort gebracht werden. Es sei so gedacht, dass Familien eine Röhre erwerben und darin Platz für drei Urnen haben. Auf dem Deckel der Röhre können die Namen der Verstorbenen eingraviert werden, so Fischer. Liane Hildebrandt betonte, es sei ihr wichtig, dass die Urnen und die Asche nachhaltig ihren Platz haben.

Baumhain wird gepflanzt

Die Röhren werden unter Bäumen eingelassen. Eine Art Baumhain wird auf der Ortsseite des Friedhofs gepflanzt. Alexander Eisele betonte, dass es schon große Bäume sein sollten. Bürgermeister Fischer erklärte, man müsse erst prüfen, ob es möglich sei, große Bäume umzupflanzen, oder ob es besser sei, wenn man sie in einer Baumschule kauft. Doris Voggel wollte wissen, wie viele Röhren unter einem Baum eingelassen werden. Bürgermeister Fischer erklärte, dass die Gemeinde vorhabe, zunächst zwölf Röhren zu kaufen. Davon werden acht in Scheer platziert und vier in Heudorf: Im Heudorfer Friedhof gebe es Platz unter hohen Bäumen.

Anna Pröbstle regte an, den Friedhof als Biodiversitätsfläche zu betrachten und die Gestaltung entsprechend mitzudenken. Liane Hildebrandt forderte die Verwaltung auf, für den Friedhof jedes Jahr Mittel in den Haushalt einzustellen, um Stück für Stück die Entwicklung voranzutreiben. Die Planung wurde vom Rat einstimmig angenommen.