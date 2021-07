Baum als Symbol für Tod und Auferstehung

Seit kurzer Zeit besitzt die Kirche St. Nikolaus in Scheer ein fachlich beachtenswertes Tauf- und Trauersymbol aus der Holzbildhauerei Roland Nehm aus Neufra. Eine von Roland Nehm angefertigte beeindruckende sehenswerte Bildhauerarbeit.

Eigens für die katholische Kirchengemeinde wurde ein Walnussbaum geschaffen, der auf der linken Seite grüne Blätter und auf der rechten Seite braune Blätter trägt. Die grünen Blätter stehen für den Anfang des Christseins, für die Taufe, die Grünkraft, die das Leben zur Entfaltung bringt. Im Taufgespräch bekommt jede Familie ein grünes Blatt für den Täufling überreicht, das dann zu Hause eigens gestaltet – mit Bild, Namen, Gebet oder Wünschen verziert – am Walnussbaum aufgehängt seinen Platz findet. Das braune Blatt ist ein Sinnbild für den Tod und die Auferstehung. Es wird den Angehörigen zur Gestaltung überreicht, um dann auf der rechten Seiten aufgehängt zu werden. Durch die Baummitte geht ein Spalt, der uns sagen möchte: Da gibt es noch Zwischenräume, die gelebt werden möchten. Lebensräume, die zur eigenen Gestaltung offen sind. Der Walnussbaum ist ein Symbol der Fruchtbarkeit und wird in der Bibel im Alten Testament erwähnt. Er ist auch ein Symbol für Jesus Christus und die Kirche selbst. In der Ikonographie wird Josef, als er Maria heiratet, oft mit einem Zweig des Walnussbaumes in der Hand dargestellt.

Der Baum ist das Symbol des Lebens schlechthin. Einzigartig und nicht wiederholbar steht er in der Landschaft – oder in Gemeinschaft mit vielen anderen. Die Wurzeln, fest in der Erde, lassen nach dem Grund des Lebens fragen. Der Baum nimmt seine Lebenskraft aus allen vier Elementen: Mit der Wurzel steht er fest verankert in der Erde, aus der er Wasser als Nahrung zieht. Seine Farbe erhält er vom Licht der Sonne, deren Kraft ihn auch wachsen lässt. Der Wind schließlich sorgt häufig für die Bestäubung der Blüten. Ein Baum hört nie auf zu wachsen – bis zu seinem Sterben.

Das Christentum sah im Baum von Anfang an ein Bild für Tod und Auferstehung: In manchen Darstellungen wird das Kreuz als Baum dargestellt, in dem schon die Hoffnung der Auferstehung sichtbar wird.