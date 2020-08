Auto prallt gegen Bäume

Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem riskanten Überholmanöver auf der Kreisstraße zwischen Scheer und Blochingen leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei überholte er kurz nach dem Ortsausgang von Scheer einen anderen Verkehrsteilnehmer und kam infolge nichtangepasster Geschwindigkeit am Ende einer Rechtskurve auf das Fahrbahnbankett. Im Anschluss übersteuerte er sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er nach etwa 80 Metern mit zwei Bäumen kollidierte. Hierbei wurde der Fahrzeuglenker leicht verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.