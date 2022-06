Auto knickt Straßenlaterne um

Gegen eine Straßenlaterne ist eine 38-jährige Autofahrerin geprallt, die am Dienstag gegen 14.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Mengener Straße in Richtung Sigmaringendorf mit ihrem Citroen von der Fahrbahn abgekommen ist. Das berichtet die Polizei. Während die Fahrzeuglenkerin bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an ihrem Auto laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurde die Straßenlaterne vollständig umgedrückt und muss ausgetauscht werden.