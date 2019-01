Aus Pflegedienst Gutknecht wird Pflegeteam Lebenswert

Aus dem Pflegedienst Gutknecht in Scheer wird das Pflegeteam Lebenswert. Frank Nowak, der im Juli diesen Jahres die Sozialstation Gutknecht übernommen hat, hat in den vergangenen Monaten den Pflegedienst in einigen Bereichen umorganisiert und personalmäßig aufgestockt. Um dem neu geordneten Pflegedienst auch in der Öffentlichkeit ein neues Bild zu geben, bekommt der Pflegedienst einen neuen Namen und heißt ab sofort Pflegeteam Lebenswert.

Die Entscheidung für diesen Namen, der laut Frank Nowak für die Arbeitsweise und die Einstellung der Mitarbeiter steht, hat das Team nach intensiven Überlegungen gemeinsam gefällt. „Pflege ist am erfolgreichsten, wenn sie im Team gemacht wird“, so Nowak. „Die Angehörigen, der Pflegedienst und die Förderung der zu pflegenden Personen ergeben zusammen ein rundes Bild. Die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Nachbarschaftshilfen ist in diesem Zusammenhang unbedingt zu erwähnen.“ Der Marienkäfer, der im Logo über das „L“ krabbelt, lässt auch die Lesart „Liebenswert“ zu.

Das Pflegeteam unter der bewährten Leitung von Simone Bongermino und Sina Wolf besteht ausschließlich aus Fachkräften. Zu den Dienstleistungen gehört auch der Bereich der Hauswirtschaft, welcher gut etabliert ist. Aufgrund der Anfragen werden auch weiterhin Mitarbeiter für die Pflege und Hauswirtschaft gesucht. Ab sofort ist auch die neue Homepage www.pflege-team-lebenswert.de freigeschaltet.