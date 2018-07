Attraktive Wanderungen sollen für Nachwuchs sorgen

Die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Scheer im Schwäbischen Albverein im Gasthaus „Ochsen“ hat gezeigt, dass die Verantwortlichen ihre Aufgaben pflichtbewusst erfüllen und lobenswerte Beiträge in Sachen Naturschutz, Pflege der Wanderwege und Sauberhaltung der Natur leisten. Bürgermeister Jürgen Wild sprach von einem gegenseitigen Geben und Nehmen, das die Stadt zu schätzen wisse. Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe Scheer wurden von Vertrauensmann Hans Lindner und vom stellvertr. Gauobmann Gerhard Teyke Gertrud Pfister und Gertrud Gutknecht geehrt und mit dem Ehrenzeichen des Schw. Albvereins ausgezeichnet. Themen der Hauptversammlung waren auch die Nachwuchssorgen und wie dieses Problem gelöst werden könnte.

Für Vertrauensmann Hans Lindner ist ein Jahr zu Ende gegangen, in dem die Ortsgruppe die ihr gesteckten Ziele erreicht und eine Menge Arbeit geleistet habe. Dies waren die anerkennenden Worte von Hans Lindner an seine Mitglieder und treuen Helfer bei der Begrüßung. Er freue sich besonders auf die Anwesenheit von Bürgermeister Jürgen Wild, er vertrete die Stadt, die schon seit 61 Jahren Mitglied im Schwäbischen Albverein sei und den stellvertretenden Gauobmann Gerhard Teyke aus Meßkirch. Zum Gedenken an vier verstorbene, langjährige Mitglieder bat er die Versammlung, sich von ihren Plätzen zu erheben.

Es sei erstaunlich, was ein Verein mit nur 56 Mitgliedern im Laufe eines Jahres zu leisten im Stande sei, so Schriftführer Eugen Gutknecht.

Die sehr hohen Verbandsabgaben rechtfertigte Kassier Heinz Weckerle mit enormen Gegenleistungen, die letztendlich den Mitgliedern zugute kämen.

Wanderwart Hans Schallenberger zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme an den Wanderungen des vergangenen Jahres. Durchschnittlich hätten 16 Mitglieder an 19 Wanderungen teilgenommen, bei denen 136 km zurückgelegt worden seien. Die Ortsgruppe versuche, Halbtages- und Tageswanderungen mit attraktiven Zielen anzubieten, was durchaus gelungen sei. Vertreter der OG Scheer hätten auch regelmäßig die Veranstaltungen des Gaues, wie das Gauwandertreffen in Friedberg, den Deutschen Wandertag in Freiburg und das Landesfest des Schw. Albvereins in Urach besucht. Ein Geschenk für die fleißigsten Wanderer soll eine kleine Anerkennung sein, dies waren Else Lindner 16, Hans Lindner 14, Waltraud Blaha 13, Agathe Birkenmaier und Christa Kinzelmann mit je 12 Wanderungen.

Von größeren aber durchaus notwendigen Arbeitseinsätzen konnte Naturschutzwart Otto Kremers berichten. Im schwäbischen Albvereins-Biotop „Zündelhalde“ bei Beuren hätten Bäume gefällt und Sträucher radikal zurück geschnitten werden müssen. Auf dem gesamten Flustück sei eine größere Säuberungsaktion durchgeführt worden. Beispielhaft nannte Otto Kremers die Zusammenarbeit verschiedener Ortsvereine bei den Pflegemaßnahmen beim Biotop „Egelsee“ in Mengen -Blochingen. An jungen Eichenpflanzen seien Haltepfähle angebracht und gegen Wildverbiss mit Schutzgittern ummantelt worden. Für weitere Pflegemaßnahmen seien Balkenmäher, Motorsensen, Kettensägen und weitere Geräte zum Einsatz gekommen, die von den Ortsgruppen oder Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt worden seien. Ein Grundstück „Am Vogelherd“ auf Gemarkung Scheer mit seltenen und schützenswerten Blumenarten sei ebenfalls gepflegt worden. Die freiwilligen Helfer hätten im vergangenen Jahr in seinem Bereich sage und schreibe 800 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Für diese großartige Leistung möchte er allen danken. Am Ende seines Berichtes nannte Otto Kremers die Pflanzen und Tiere des Jahres 2011. An erster Stelle stehen bei den Vögeln der Gartenrotschwanz, bei den Wildtieren der Luchs, beim Reptil die Mauereidechse, bei den Fischen die Äsche, bei den Blumen die Moorlilie und bei den Bäumen die Elsbeere.

Ebenso umfangreich und arbeitsintensiv seien die Einsätze an den Wanderwegen rund um Scheer gewesen, wusste Wegewart Hans Lindner zu berichten. Neben regelmäßigen Kontrollgängen seien laufend Schäden beseitigt, Hinweistafeln erneuert und Sträucher zurück geschnitten worden. Hans Lindner deutete an, Wanderwege, die kaum mehr benutzt würden, wie der Weg über den Stauden ins Laucherthal, aus dem Pflegeprogramm zu streichen.

Eine Besonderheit ist am 19. Juni eine geschichtliche Wanderung zum 500. Jahrestag der Ermordung von Graf Andreas, die von Fritz Eisele geführt werde.

Bürgermeister Jürgen Wild versprach denMitgliedern der Ortsgruppe, ihre umfangreichen Tätigkeiten auch weiterhin zu unterstützen. Er sprach von gegenseitigem Geben und Nehmen, bei dem die Stadt eindeutig im Vorteil sei.

Der stellvertretende Gauobmann Gerhard Teyke aus Meßkirch überbrachte die Grüße des Gaues

Hauptthema bei der Aussprache war die Suche nach Möglichkeiten, die Nachwuchsförderung anzukurbeln. Bei den Vorschlägen nahmen Grillfeste zusammen mit Kindern und Jugendlichen sowie Familienwanderungen mit entsprechenden Zielen die Favoritenrolle ein. Der Vertrauensmann will mit seinem Vorstandsteam die gut gemeinten Ratschläge prüfen und ausarbeiten.

E h r u n g e n:

Ein halbes Jahrhundert sind Gertrud Pfister und Gertrud Gutknecht aktive Mitglieder in der Ortsgruppe Scheer. Für ihre Treue wurden sie von Vertrauensmann Hans Lindner und dem stellvertr. Gauobmann Gerhard Teyke mit dem Ehrenzeichen und der Urkunde des Schwäbischen Albvereins ausgezeichnet. Von der Ortsgruppe durften beide einen Geschenkkorb in Empfang nehmen. Leider konnte Gertrud Gutknecht an der Versammlung nicht teilnehmen, bei ihr wird die Ehrung nachgereicht.

Kurt Kugler

Foto: Kurt Kugler