ASV Scheer meets Kindersommer

Nach einer pandemiebedingten Zwangspause war es in diesem Jahr endlich wieder soweit: Privatpersonen, Betriebe und Vereine stellten ein vielseitiges Angebot auf die Beine, um Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Kindersommers abwechslungsreiche Ferien zu bieten. Auch der ASV Scheer lud wieder an seinen Vereinsweiher ein.

An der Kiesgrube im Olber verbrachten zwölf Mädchen und Jungen einen Tag unter dem Motto „Spiel und Spaß am Scheerer Weiher“. Die Naturfreunde erwartete eine coole Rallye, bei der sie spielerisch die Grundlagen des Angelsports kennenlernten. So lernten sie, wie man eine Angel zusammenbaut und wie man ordentliche Knoten macht. Außerdem setzten sie sich mit der Frage auseinander, welche Fische auf welche Köder am besten beißen. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. An einer Station konnten die Kids Äpfel mit dem Mund aus einer mit Wasser gefüllten Wanne herausfischen. Nach dem Zielwerfen, dem sogenannten Casting, durften die Angelneulinge schließlich ihre eigenen Angelerfahrungen machen. Zwischendurch gab es zur Stärkung für alle Stockbrot, Grillwürste und Marshmallows. Außerdem brachte Marius Stauss leckere, selbstgemachte Fischküchle mit.

Unterstützt wurden Jugendleiter Bernhard Seegis und seine Fischerkameraden Aylin Aydin, Markus und Natascha Bolter, Thomas Doser, Peter Jasper, German Kienle, Frank Luib und Marina Rapp von elf weiteren Mädchen und Jungen der vereinseigenen Fischerjugend. Sie stellten den Angelneulingen ihre Angelausrüstung zur Verfügung und standen ihnen mit ihrem Wissen und Können zur Seite. Es entstanden einige tolle Fotos mit stolzen Anglern, welche prächtige Karpfen an Land zogen.

Der ASV Scheer freut sich sehr, dass das Angebot auf reges Interesse stieß. Es war ein spannender und erlebnisreicher Tag für Jung und Alt.