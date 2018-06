Alkoholfahrer rauscht gegen Thujahecken

Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 19-Jähriger die Kreisstraße 8263 von Scheer in Richtung Laucherthal. Im Bereich des abschüssigen Teilstücks vor der Ortschaft Laucherthal kam der Autofahrer infolge seiner Alkoholisierung und nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Thujahecken. Bei der Unfallaufnahme wurden beim Pkw-Lenker ein Alkoholpegel von 1,4 Promille gemessen. Der Fahrer musste zur Blutprobe, der Führerschein blieb bei der Polizei. Der Schaden an der Thujahecke beläuft sich auf etwa 2000 Euro, am Pkw auf etwa 800 Euro.