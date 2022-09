Abbiegevorgang zu spät erkannt

Vermutlich weil ein 23-jähriger VW-Fahrer den Abbiegevorgang einer vorausfahrenden 26-jährigen Ford-Lenkerin zu spät erkannte, stieß er am Montag um kurz vor 16.30 Uhr auf der K8265 mit deren Fahrzeug zusammen. Die Frau war von Scheer kommend in Richtung Laucherthal unterwegs, als diese mit ihrem Ford in einen Feldweg abbiegen wollte. Der 23-Jährige erkannte das zu spät, bremste sein Fahrzeug zwar noch ab, streifte aber das Heck des Fords beim Ausweichen auf den Grünstreifen. Durch die Kollision wurde der VW in ein angrenzendes Feld geschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich jeweils auf etwa 5000 Euro.