24-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

Uneinsichtig und respektlos hat sich am Samstagabend ein 24-jähriger Mann gezeigt als er in der Hirschstraße in Scheer Holzabfälle verbrannte. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Als die einschreitenden Polizeibeamten den Mann auf sein Fehlverhalten hinwiesen und das Verbrennen von behandeltem Altholz in einer Metalltonne untersagten, beleidigte er diese und machte sich über ihr Einschreiten lustig. Neben einer Anzeige wegen unerlaubter Abfallbeseitigung erwartet ihn nun auch noch eine Strafanzeige wegen Beleidigung.