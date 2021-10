20-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

Scheer/Blochingen (sz) - Schwere Verletzungen hat ein 20-jähriger Mann am Dienstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Scheer und Blochingen erlitten. Auf der Fahrt nach Blochingen wollte der Mann gegen 12.30 Uhr ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Beim Ausscheren geriet er mit seinem Fiat aufs Bankett. Nach derzeitigen Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass er gegenzulenken versuchte. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab, querte die Straße abermals, überschlug sich und blieb schließlich auf einer Seite auf der Fahrbahn liegen. Mit Unterstützung einer Ersthelferin konnte sich der 20-Jährige selbst aus dem Auto befreien. Er musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr Scheer war mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Die Helferinnen und Helfer brachten das Fahrzeug wieder in Position und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei geht beim Fiat von einem Totalschaden aus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Straße war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz. Foto: Rudi Multer