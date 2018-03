1500 Eier zieren den Osterbrunnen in Scheer

Zum 18. Mal haben Maria Zimmerer und ihr Team den Kondebrunnen in der Ortsmitte von Scheer in einen Osterbrunnen verwandelt. In diesem Jahr musste die Konstruktion erneuert werden, weil vor zwei Jahre der Sturm das gesamte Gerüst umgeworfen hatte. Dabei sei einiges kaputt gegangen. „Im vergangenem Jahr haben wir das Gestell zwar nochmal aufgestellt, aber es war einfach nicht mehr stabil“, sagt Maria Zimmerer. So wurde beschlossen, ein neues Gerüst herzustellen. Max Löw hat es gebaut, die Firma Bacher das Material dafür gespendet.

Vor vielen Jahren hatte Maria Zimmerer einen Osterbrunnen in Ilsfeld gesehen. Sie war davon begeistert. „Die Wertschätzung des Wassers und die Freude am Frühling werden mit dem geschmückten Brunnen ausgedrückt“, sagt sie. So überlegte sie, wie sie den Brunnen in Scheer zum Osterbrunnen gestalten könnte. Seitdem freuen sich die Bürger jedes Jahr an diesem Osterschmuck in der Stadtmitte.

Maria Zimmerer und ihr zwölfköpfiges Team standen am Samstagmorgen um den Brunnen. Alle arbeiteten mit viel Elan, es herrschte ein gute Stimmung. Am Vortag hatten die Männer das neue Eisengerüst aufgebaut und befestigt. So konnte am frühen Morgen gleich mit dem Schmücken begonnen werden. Die einen befestigen die langen grünen Girlanden an den Eisenstangen, die anderen stecken die rund 1500 bunte Eier in das frische Grün. Es duftete wunderbar nach Buchs und Tuya. Ganz am Ende wurde die längste Girlande um den Brunnen angebracht. Das Schmücken dauerte rund vier Stunden. Alle Helferinnen trugen Handschuhe, es war sehr kalt an diesem Morgen. Schnee war angesagt.

Der prachtvolle Brunnen ist richtig viel Arbeit. Acht Autoanhänger grüne Äste wurden in der vorigen Woche von den Frauen gesammelt. In vielen Stunden haben sie die Äste geschnitten und daraus die Girlanden gekranzt. Das sei viel Aufwand, das Miteinander mache aber viel Freude, sind sich die Frauen einig.

Die langanhaltende Kälte hat dem Team Sorgen gemacht. „In diesem Jahr war ich mir nicht sicher, ob wir das viele Grün zusammentragen können, weil alles noch gefroren war. Erst als es getaut hat, dachte ich: Wir können den Brunnen doch schmücken“, sagt Maria Zimmerer. Ostern sei in diesem Jahr nämlich sehr früh.

Das Team freut sich über die Wertschätzung der Bürger. „Die Leute sagen es uns, dass sie sich jedes Jahr über den Osterbrunnen freuen“, so Zimmerer. Die Kommunionkinder kommen, um hier ihre Erinnerungsfotos zu machen. Nachts ist der Osterbrunnen sehr schön angestrahlt. Tagsüber fahren so viele Leute mit dem Auto vorbei, die sich kurz über den Anblick freuen können.