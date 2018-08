Viele Gäste kommen zum Boller Dorfplatzfest

Überaus gut angenommen wurde das von der Binkerzunft ausgetragene Dorfplatzfest auf dem Festgelände zwischen der Dorfkirche und dem ehemaligen Rathaus in Sauldorf-Boll. Das Dorfplatzfest erinnert an den selbstlosen Einsatz vieler Mitbürger, die in Eigenarbeit den Dorfplatz vor dem ehemaligen Rathaus sanierten. Für gute Stimmung sorgte am Sonntagnachmittag die Kapelle „Holz-Schlag-Blech“ unter der Leitung von Simon Löw. Bei sommerlichen Witterungsverhältnissen war die Binkergarde an beiden Festtagen mit ihrer Cocktailbar für südländisches Ambiente zuständig. Einmal mehr sorgte die Fliegerband mit Norbert und Günther für Stimmung zum Festausklang und Feierabendhock am Montagabend. Für die kulinarische Vielfalt sorgte die Binkerzunft unter anderem mit ihrer Kuchen- und Kaffeebar und die Teigvorräte der Binkerfrauen waren in der „Dinnele“-Stube relativ schnell aufgebraucht. Foto: Bernd Schwarz