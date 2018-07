Senioren gestalten das Festprogramm zum Abschluss

Mit einem Seniorennachmittag und Feierabendhock hat das dreitägige Jubiläumsfest der Freiwilligen Feuerwehr im Sauldorfer Ortsteil Boll geendet. Beim Fest zum 90-jährigen Jubiläum bemühten sich 28 Feuerwehrgruppen um entsprechende Leistungsabzeichen.

Der historische Umzug am Sonntag erfreute die zahlreich erschienenen Besucher, die sichtlich viel Spaß an dem gezeigten historischen Löschangriff vor dem Gasthaus Schwanen hatten.

Zum Ende der Festlichkeiten trafen sich die Senioren aus der Gesamtgemeinde und zum Teil auch aus den Nachbarorten zu einem gemütlichen Seniorennachmittag. Bürgermeister Wolfgang Sigrist begrüßte die Gäste und steuerte mit seinen Anekdoten um den ehemaligen Pfarrer Albert Krautheimer, der im Teil-ort Bietingen arbeitete, zur Unterhaltung bei.

Abteilungskommandant Florian Löffler freute sich über die zahlreichen Senioren aus dem gesamten Umland, die es dem Veranstalter leicht machten, da sie für das Mittagsprogramm selbst sorgten. So trug Monika Stecher mit ihrer Harmonika besonders zur musikalischen Unterhaltung bei. Gertrud Müller gab einen lustigen Beitrag über das harmonische Boll und seine Vereine zum Besten. Auch Anneliese Greiner trug mit ihrem Beitrag über den Tierarztbesuch ebenso zur Unterhaltung bei als auch Roswitha Halder aus dem Teilort Rast, die davon berichtete, dass an den Senioren niemand vorbeikommt. „Kein Enkel wäre geboren, gäb’ es keine Senioren“, so der lustige Beitrag. Emil Sprenger, der für die Senioren in Boll die monatlichen Wandertreffs organsiert, trug mit seiner Geschichte aus alten Zeiten zum gemütlichen Nachmittagsprogramm bei. Die Blaskapelle Peng beendete dann am Montagabend das Jubiläumsprogramm der Freiwilligen Feuerwehr in Boll im vollbesetzten Festzelt.