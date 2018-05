Elena I. ist die neue Bienenkönigin

Bienenkönigin Elena I. (Elena Pfeiffer) ist am Schmotzigen Donnerstag im ehemaligen Rathaussaal in ihr hohes, närrisches Amt eingeführt worden. Der Fanfarenzug der freiwilligen Feuerwehr begleitete die Hoheit von ihrem heimatlichen Wohnsitz zum närrischen Empfang.

Dort übergab Narrenpräsident Johann Boos der Fasnachtsrepräsentatin der hohen Binkerorden als äußeres Zeichen ihrer alleinigen Herrschaft über das Binkervolk. In anderen Dorfgemeinschaften und Narrenvereinen gibt es das Narrenelternpaar als Repräsentanten – bei der Binkerzunft herrscht die Bienenkönigin. Sie amtiert immer ein Jahr lang. Für Elena I. bleibt in der Dorffasnacht noch viel zu tun: Am Samstag findet das ganztägige Binkerfest rund um den Dorfplatz statt und am Sonntagabend ist der traditionelle Bürgerball im Gasthaus zum Schwanen. Hinzu kommen noch einige Repräsentationspflichten bei benachbarten und befreundeten Vereinen. (bs)