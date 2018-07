Auf die Ex-Schiedsrichter wartet Blitzlichtgewitter

Amerell contra Kempter, der Streit um angebliche Küsse, Poklapse und delikate Eingriffe unter Männern hinter den Kulissen der Fußball-Bundesliga, hat das Zeug, in Hechingen zum Prozess des Jahres zu werden.

Aber kommen die beiden bundesweit bekannten Ex-Schiedsrichter wirklich persönlich in die Heiligkreuzstraße, wenn am Donnerstag, 10. Februar, um 10 Uhr vor der 1. Zivilkammer des Landgerichts verhandelt wird?

In der Tat deutet alles auf eine Begegnung der beiden Streithähne, die sich einst so nahe gewesen sein sollen, hin. „Amerell wird da sein und sich äußern“, sagte sein Münchner Anwalt Jürgen Langer auf Anfrage der Redaktion. Nicht zu erreichen war Dr. Christoph Schickhardt aus Ludwigsburg, der prominente Sportanwalt, der Michael Kempter vertritt. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass auch der 27-jährige Sauldorfer den Termin in Hechingen wahrnehmen wird, wenn er keine Nachteile erleiden will.

Richter Alexander Meinhof, der das mit Spannung erwartete Zivilverfahren leitet, hat jedenfalls das persönliche Erscheinen beider Parteien angeordnet.

Entsprechend groß dürfte das Medienaufgebot am 10. Februar sein. Die Hechinger Justiz ist vorbereitet: „Wir verhandeln im großen Saal“, sagt Richter Meinhof. In Saal 168, wo üblicherweise die Große Strafkammer tagt, finden fast 100 Zuschauer Platz. Ob am selben Tag ein Urteil gesprochen wird, ist laut Meinhof noch völlig offen: „Das weiß man nie.“

Manfred Amerell, der 63-jährige ehemalige Schiedsrichtersprecher des Deutschen Fußballbundes, hat den inzwischen suspendierten Bundesliga- und Fifa-Referee Michael Kempter auf Zahlung von 150000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Amerell sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt. Kempter hatte bei Interviews behauptet, Amerell habe ihn nach dem Bundesliga-Spiel Bayern München gegen Hertha BSC im Oktober 2008 nachts um 2 Uhr in seinem Hotelzimmer überrascht und sexuell belästigt. Amerell nannte die Vorwürfe glatt gelogen. Er sei in der Nacht gar nicht im Hotel gewesen.