Sängerin Ghizzoni zieht Zuhörer in ihren Bann

Das große Konzert von Stephanie Ocean Ghizzoni und the Gators in der Alten Kirche hätte ein viel größeres Publikum verdient gehabt. Trotzdem, die Leute, die nach Rulfingen gekommen waren, haben einen Abend erlebt, den sie so schnell nicht mehr vergessen werden: Ghizzonis Stimme und Charisma, die Musik der Gators und die Lust von allen am Musizieren waren explosive Komponenten, die auf der kleinen Bühne zusammengemischt wurden und sich zu einem regelrechten Feuerwerk entwickelten.

Im feuerroten Kleid, auf dem ein gemalter Aligator prangte, stand Ghizzoni auf der Bühne. Extravagante Requisiten, wie rauchende Totenschädel oder Krokodile zum Beispiel, gaben ihren Interpretationen eine mystische Färbung, die sich auf das Publikum übertrug. Es ging eine ungeheure Kraft von ihr aus, die Musiker und Publikum in einen Strudel riss. Alles schien zu wirbeln, die Welt geriet aus den Fugen. Denn wenn Ghizzoni sang, dann gab es nichts anderes mehr als diese Stimme und diese Wucht.

Die Alte Kirche bebte im Tanz der Lichter und der Schallwellen. Die Show war exzellent inszeniert. Ghizzoni stand im Mittelpunkt und das kostete sie mit wunderbaren Einfällen aus. Sie stieg wie eine Göttin von der Bühne und ging ins Publikum, manchmal ohne Mikro, und sang, was der Leib hergab. Ghizzonis Tanz war Hingabe und einem Tornado ähnlich. Es wurde in der Alten Kirche mit viel Leidenschaft getanzt – wenn auch nur um die Stehtische herum.

Die Musiker waren die kongenialen Partner der Sängerin. Immer wieder trat sie in den Hintergrund, machte sich unsichtbar und überließ den Herren den Raum. Ihr Spiel begeisterte das Publikum.

Genial war der Pianist Max Lazzarin. Mit ihm gestaltete die Diva den Auftakt: Beide sangen leidenschaftlich akzentuiert „Amazing Grace“ und setzten für den Abend den Maßstab. Lazzarin verfügt über eine unglaubliche Stimme und sein Greifen in die Tasten zauberte eine Klangfülle, die betörte.

Gitarrist übernimmt die Führung

Natürlich war der Schlagzeuger, Tom Wagener, sehr erwartet worden. Für ihn war das Konzert in der Alten Kirche eine Art Heimspiel, weil er aus Mengen stammt. Er überzeugte mit Soli, die mit viel Applaus gewürdigt wurden. Immer wieder übernahm Gitarrist Peter Zoufal die Führung und sang, wenn Ghizzoni sich im Hintergrund verbarg. Meisterhaft besetzte er den Raum und verblüffte das Publikum.

Bassist Luca Nardi trieb die rasanten Rhythmen dynamisch vorwärts. Es war wie ein mitreißender Strom, der durch die Nacht wog. Das Konzert war ein fulminantes Zelebrieren, das allen Anwesenden großen Spaß gemacht hat.