Rulfinger Musikanten laden zum Osterkonzert ein

Die Musikkapelle Rulfingen unter ihrem Dirigenten Herbert Lutz hat alles unternommen, um am Ostersonntag beim traditionellen Osterkonzert den Zuhörern einen musikalischen Ohrenschmaus zu servieren. Neben einer intensiven Probenarbeit nebst Proben-Wochenende, war auch die Komponistin Eva Fodor zu Gast, die mit der Kapelle ihre Komposition „Israeli Folk Song“ einstudiert hat, die dann auch beim Konzert zur Aufführung kommt.

Bei der Auswahl der Titel hat Herbert Lutz darauf geachtet, den Konzertbesuchern sowohl mit klassisch-konzertanter als auch modern-unterhaltsamer Musik ein Konzertvergnügen zu bereiten. Den Auftakt bildet die Hymne für Blasorchester „A Sign for freedom“. Dieses Werk eines jungen österreichischen Komponisten, hat heute mehr denn je Bestand und soll Sinnbild dafür sein, Grenzen zu überwinden.

Feurige Tanzrhythmen

Mit „König David“ wird das Leben des „großen Königs“ von Israel dargestellt und diese Ouvertüre wird sicher für Begeisterung sorgen. Nach den „Israeli Folk Songs“ begibt sich das Orchester in die Weiten Arizonas und mit dem gleichnamigen Titel werden viele Emotionen und Gemütszustände des riesigen Landes beschrieben. Feurige Tanzrhythmen setzte Herbert Lutz an den Schluss des ersten Konzertteils, bei denen Rumba, Samba oder auch der Cha Cha Cha nicht fehlen dürfen. Verschiedene Stilrichtungen und Epochen machen das Werk „Concerto d'amore“ von Jacob de Haan aus und die „80er (Kult(tour)“ von Thiemo Kraas beinhaltet Rock-Pop in Reinkultur. Darunter natürlich auch Ohrwürmer, die bis heute unvergessen und immer wieder gern gespielt und gehört werden. „Rock me Amadeus“, „Sternenhimmel“ oder auch „Skandal im Sperrbezirk“ zählen hier dazu. Böhmische Klänge dann im Anschluss bei dem Titel „My Dream“. Ein Schlager-Big Band-Mix auf hohem Niveau, mit dem das Orchester die Konzertbesucher bezaubern will. In die gleiche Richtung geht auch die Pop-Ballade „The Living Years“, die Heinz Briegel für Blasmusik geschaffen hat. Die „Heublumen-Polka“ ist sowohl dem Publikum in der Mengener Ablachhalle als auch einem Käserei-Chef und den dazu gehörenden Musikanten gewidmet. Warum? Das muss man sich selbst anhören.

Beginn des Rulfinger Osterkonzertes in der Ablachhalle ist um 20 Uhr. Die 60 Musiker unter Leitung von Herbert Lutz freuen sich auf jeden Fall, ein großes Publikum am Ostersonntag begrüßen und ihnen tolle Blasmusik vom Feinsten bieten zu können.