Konzert bringt 850 Euro ein

Aus Sicht von Jutta Schönfeld, der Organisatorin des Benefizkonzerts, das am vergangenen Samstag in der Alten Kirche in Rulfingen stattgefunden hat, ist die Veranstaltung ein voller Erfolg gewesen. „Die Kirche ist voll gewesen. Es haben sogar noch Leute im hinteren Teil gestanden, weil sie keine Plätze mehr bekommen haben“, sagt Schönfeld. Der Auftritt der Sängerinnen von Fourteen Voices sei bei allen gut angekommen. Auch die Spendenbereitschaft der Besucher sei enorm gewesen. Nach Abzug einiger Unkosten kann sie dem Mukoviszidoseverein nun 850 Euro zukommen lassen. „Das ist eine stattliche Summe“, findet Schönfeld.