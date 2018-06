In der Alten Kirche ist der Winter unterhaltsam

Die neue Kultursaison in der Alten Kirche nimmt ihren Auftakt am 21. September: Die Programme sind eben aus der Druckerei geliefert worden. „Es sind Künstler auf dem Programm, die schon mehrfach da waren. Es kommen Künstler, die zum ersten Mal auf unserer Bühne auftreten: Das Programm ist ausgewogen und müsste einem breiten Publikum viele schöne Abende bereiten“, erklärt Martina Eisele, die im Arbeitskreis Alte Kirche für ein gutes Programm sorgt. Der Schwerpunkt der Saison liegt auf Musik.

Neu ist in dieser Saison, dass Mitglieder des Arbeitskreises Alte Kirche das Programm per Post zugeschickt bekommen. In dieser Post wird auch der neue Ausweis liegen. „Mitglieder, die den Ausweis vorlegen, bezahlen bei Veranstaltungen den ermäßigten Eintritt“, so Martina Eisele. Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag von 15 Euro im Jahr und unterstützen damit die Kulturarbeit. Dafür sollen sie auch einen kleinen Preisvorteil von rund zwei Euro bei den Veranstaltungen genießen. Der Arbeitskreis wünscht sich viele neue Mitglieder.

Neu in dieser Saison ist auch, dass es keinen Vorverkauf mehr gibt. „Es war für uns ein ziemlich großer Organisationsaufwand. Man muss Karten drucken, sie vorab zu den Vorverkaufsstellen bringen und am Tag der Veranstaltung wieder abholen“, erklärt Eisele, die wie ihr Team die Kulturarbeit ehrenamtlich leistet. Wer dennoch seinen Platz sichern möchte, kann ihn per E-Mail reservieren lassen.

Über die Wintermonate bietet der Arbeitskreis in der Alten Kirche jeweils zwei oder drei Veranstaltungen: Auftakt ist ein Abend mit Liedern von Edith Piaf am Samstag, 21. September, mit der Schauspielerin und Sängerin Asita Djavadi. Begleitet wird sie von dem Pianisten Jan Röck.

Gute Musik werden auch die Lenz Brothers aus Winnenden machen: Sie bringen im Oktober Lieder mit, wahre Klassiker. Irische Musik machen „Culna Mara“ im November und „Acoustic Revolution“ im Januar, sie haben die Folkmusik ihrem Temperament längst angepasst. Die Musiker Tobias Conzelmann und Martin Herberg sind Publikumslieblinge, die im neuen Jahr ihr Konzert geben werden. Doch die Alte Kirche bietet nicht nur Musikveranstaltungen: Im November gibt es eine Bilderausstellung, Vernissage ist am Samstag, 2. November. Die Sigmaringer Künstlerin Sieglinde Szymik zeigt ihre comicartigen Arbeiten unte dem Titel „Fridolin und seine Freunde“. In Kooperation mit dem Kreiskulturforum hat der Arbeitskreis Alte Kirche die Cellistin Birgit Förstner und den Schauspieler Bernd Wengert am Sonntag, 3. November, eingeladen: Ihr Auftritt trägt den Titel „Gedichte und Geschichten über Liebe, Tod und Teufel“. Wer zum Himmel will schon in die Hölle?, ist an diesem Abend die humorige Kernfrage. Das Kreiskulturforum hat „Leben und Tod“ als Schwerpunktthema des Jahres bestimmt.

Die Bäckerinnung lädt wieder die Bürger zum Kaffee trinken ein: Am Dienstag, 15. Oktober, ist öffentliche Brotprüfung in der Alten Kirche. Der Brotsachverständige erklärt den interessierten Bürgern, wie gutes Brot zu erkennen ist und was Qualität ausmacht.

Wenn es in dieser Saison auch kein Kabarett gibt, so bringen Monella Caspar und Benny Hiller aus Berlin ein Programm, das sich nah an das Kabarettgenre heranwagt. Noch etwas Besonderes im Winter: Für Furore sorgen am Nikolaustag, 6. Dezember, die Zäpfle Bräss Band Billafingen mit 20 Musikern auf der Bühne.