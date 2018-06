Der Brunnen plätschert wieder

Nicht nur eines ist an diesem Abend bemerkenswert: Da ist zunächst die große Anteilnahme. Viele Bürger sind zur Einweihung des neu restaurierten Brunnens gekommen. Der Obst- und Gartenbauverein hat sich unter der Federführung von Gerda Knor und Ferdinand Waldraff enorm engagiert, um dem Dorf ein Stück Geschichte zurückzugeben. Nun führt der Brunnen – nach Jahren der Stille – wieder Wasser und ist ein Schmuckstück an der Straße.

Zuvor hatte der Familiengottesdienst in der Kirche unter dem Thema „Lasst die Kinder zu mir kommen“ stattgefunden. Pfarrer Markus Moser hatte die Kinder in den Mittelpunkt gestellt und mit ihnen überlegt, was Hände alles können: reden, beten, schützen und arbeiten. Er erwähnte den Brunnen, der von geschickten Händen restauriert worden sei und nach dem Gottesdienst eingeweiht werde. Der Männergesangverein und der Jungendchor „Dorfspatzen“ gestalteten den Gottesdienst feierlich mit. Danach gingen die Kirchenbesucher mit Pfarrer Moser gemeinsam zum Brunnen.

Es hatte aufgehört zu regnen, ein Regenbogen hatte sich hoch über das Dorf gebildet. Pfarrer Moser erinnerte an die mit dem Regenbogen verbundene Verheißung Gottes und sah es als gutes Zeichen an. Er segnete den Brunnen nach einem kurzen Gebet. Der Männergesangverein umrahmte feierlich den kleinen Festakt mit schönen Liedern.

Die ehemalige Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Gerda Knor, ließ die Geschichte der Restaurierung nochmal Revue passieren. Natürlich sei der Erhalt der Brunnen in den Ortsteilen eine Aufgabe der Stadt. Doch in Anbetracht der vielen Aufgaben in der Stadt hätte Rulfingen lange warten müssen, bis der Brunnen von 1879 hätte restauriert werden können. Der Brunnen führte seit ein paar Jahren kein Wasser mehr, die Stadt hatte es aus Kostengründen abgestellt. Nun rostete er vor sich hin. „Wir wollten nicht hinnehmen, dass ein weiteres Stückchen Kultur im Ort wegbröckelt“, sagte Gerda Knor.

Nachdem es Ortsvorsteher Manfred Moll gelungen war, für den Brunnen 1500 Euro in den Haushalt der Stadt aufnehmen zu lassen, engagierten sich die aktiven Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins. 2012 wurde der Brunnen abgebaut, ein Schacht gegraben und eine Umwälzpumpe installiert. Vor wenigen Tagen konnte die kleine Baustelle fertiggestellt werden. 321 Stunden haben 14 Helfer ehrenamtlich geleistet, bis der Brunnen in seiner ursprünglichen Schönheit wieder hergestellt war. Gerda Knor dankte Ferdinand Waldraff, der die Baustelle koordiniert hat, und allen vielen Helfern.

Auch Ortsvorsteher Manfred Moll dankte für das außerordentliche Engagement der Bürger. In einer gereimten Rede drückte er seine Freude über die gelungene Restaurierung des Brunnens aus. Es ist der zweite Brunnen der von den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins innerhalb wenigen Jahren restauriert worden ist. Die Anlieger hätten sich bereit erklärt, über den Sommer den Blumenschmuck des Brunnens zu pflegen. „Wieder einmal ist unser Dorf Rulfingen schöner geworden“, sagte Ortsvorsteher Manfred Moll dankbar. Nach dem Festakt gab es einen kleinen Empfang für alle Bürger.