Das Problem ist die Verkehrssituation

Als zweite Station seiner Sommertour durch die einzelnen Ortsteile hat Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck einen Besuch in Rulfingen gemacht. Dort erklärten die Bürger, welch große Erleichterung die neue Entlastungsstraße für sie sei und gaben dem Schultes grundsätzlich positive Rückmeldung. In einer anschließenden Bürgerfragestunde wurde allerdings auch Kritik geübt - etwa an der aktuellen Verkehrssituation im Ort.

Ortsvorsteher Manfred Moll sei jemand, der für seinen Ort kämpft, der sich einsetzt für die Anliegen der Rulfinger. Moll sei für die Verwaltung daher ein „sehr anstrengender“ Ortsvorsteher, scherzte Bürgermeister Bubeck. Im nächsten Satz korrigierte er sich selbst und sprach von einem „sehr regen“ Ortsvorsteher.

Zu Beginn der Ortsbegehung zeigte Frank Seeger, Mengener Feuerwehr-Gesamtkommandant und Abteilungskommandant in Rulfingen, den Teilnehmern das umgebaute Schlachthaus. Es beherbergt künftig Räume für die Rulfinger Wehr. Als nächstes stand die Besichtigung des Gewerbegebietes Lohbachstraße an. Flächen, die direkt an die Straße grenzen, sind hier noch unbebaut. Geplant ist, diese Flächen ins Gewerbegebiet aufzunehmen. Das hat bisher noch nicht geklappt. „Es liegt nicht am Geld“, sagte Bürgermeister Bubeck dazu. Vielmehr seien dafür die beschränkten personellen Ressourcen im Rathaus verantwortlich.

Das renaturierte Riedbach-Gelände, direkt gegenüber dem Gewerbegebiet gelegen, schaute sich die Gruppe als nächstes an. Hier informierte Ortsvorsteher Manfred Moll, dass der ursprüngliche Kostenvoranschlag, der im Bereich von 120 000 Euro liege, bereits weit überschritten sei. „Dem Planer wird man ins Gewissen reden müssen“, kündigte Moll schon mal an. Das Thema dürfte also den Gemeinderat Mengen noch beschäftigen.

Der TSV Rulfingen wünscht sich einen weiteren Sportplatz, der direkt an den bisherigen angrenzen würde. Die Fußballer können nämlich den sogenannten Alten Sportplatz, der im Industriegebiet liegt und als zweiter Sportplatz diente, nicht mehr benutzen. Ein weiteres Problem ist auch die Parkplatzsituation bei Spielen des TSV, die Straße entlang des Sportplatzes ist dann oft zugeparkt.

Mit der Entlastungsstraße gebe es jetzt viel mehr Lebensqualität in der Ortsmitte, freute sich ein Bürger. Heinz Stark-Frick, ehemaliger Schulleiter der Ablachschule Mengen, wies aber auf eine gefährliche Stelle hin: Auf Höhe des Südsees III, nach dem Kreisverkehr Richtung Krauchenwies, überholten manche Autofahrer äußerst riskant. Er forderte, dass man hier eine durchgehende Linie, sprich ein Überholverbot, einrichtet. „Das würde manchem Verrückten eine Schranke setzen“, meinte er. Ortsvorsteher Moll merkte an, dass dies bereits Thema einer Verkehrsschau gewesen sei, doch die übergeordnete Verkehrsbehörde hätte das Ansinnen abgelehnt.

Auf Kritik stieß auch die Situation an der Bushaltestelle Rosnaer Straße. Die Autos, die aus Richtung Rosna kommend nach Rulfingen hineinfahren, seien oft viel zu schnell, hieß es in mehreren Stellungnahmen besorgter Bürger. Vor allem für die Schüler sei das sehr gefährlich. Bemängelt wurde auch, dass manche Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr wegen der vor ihnen fahrenden Lastwagen die Entlastungsstraße verlassen und durch den Ort rasen – nicht selten vergeblich, weil die Umgehung eben doch schneller sei.

Bürgermeister Bubeck erwägt vermehrte Kontrollen

Zu schnell fahrenden Autofahrern im Ort könne man nur durch regelmäßige Kontrollen und Sanktionen beikommen, meinte Bürgermeister Bubeck. Er erklärte aber auch, dass die Stadt Mengen sich überlege, die Verkehrsrechtzuständigkeit zu übernehmen, um mehr Einfluss auf solche Kontrollen zu bekommen.