Bürgermeister verabschiedet Rulfinger Ortschaftsräte

Rulfingens Ortsvorsteher Manfred Moll hat seinen Amtsvorgänger Julius Neher aus dem Ortschaftsrats-Gremium verabschiedet. Auch Alwin Lutz und Andreas Schmölz erhielten zum Abschied Urkunden und Geschenke. Mit großem Eifer und Sachkenntnis hätten die drei mit ihrem Engagement dazu beigetragen, den Ort noch attraktiver zu machen, würdigte Moll die Ortschaftsräte.

Julius Neher war seit 1975 Mitglied im Ortschaftsrat von Rulfingen. Von 1990 bis 2009 war er Ortsvorsteher. Manfred Moll kandidierte 2009 gegen ihn um den Ortsvorsteher-Posten, Moll gewann die Wahl und löste Neher ab. Für sein vielfältiges Engagement hat Neher unter anderem auch schon das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen Alwin Lutz war seit 1980 Mitglied im Ortschaftsrat. Lange Jahre war er stellvertretender Ortsvorsteher, dieses Amt gab er 2009 ab, später übernahm er es noch einmal. Andreas Schmölz war seit 2004 im Ortschaftsrat. Er erhielt zusätzlich noch eine Urkunde des Gemeindetags.

Auch Michael Femmer scheidet aus dem Ortschaftsrat aus. Bei der Verabschiedung war er jedoch nicht anwesend. Femmer war nicht mehr in den Gemeinderat Mengen gewählt worden, wohl aber in den Ortschaftsrat Rulfingen. Doch Femmer wollte nicht mehr länger Ortschaftsrat sein. Wie Manfred Moll berichtete, akzeptierte das Gremium diesen Wunsch und stimmte dem Ausscheiden Femmers zu. „Ich werde ihm die Urkunde und die Flasche Sekt persönlich vorbeibringen“, kündigte Moll an.

Bubeck würdigt Verdienste

Bürgermeister Stefan Bubeck würdigte die Verdienste der ausscheidenden Ortschaftsräte. Besonders hob er die Leistungen des ehemaligen Ortsvorstehers Julius Neher hervor. „Wir haben das Amt des Ortschaftsrates sehr gern gemacht“, sagte Alwin Lutz im Namen der Geehrten. „Es waren nicht immer einfache Entscheidungen“, stellte er rückblickend fest. Doch man habe sich dabei immer am Gemeinwohl orientiert.

Manfred Moll kündigte an, dass er wieder für das Amt des Ortsvorste-hers kandidieren werde. Gewählt wird dieser vom Ortschaftsrat.