Ringgenbach feiert seinen Dorfplatz

Ringgenbach feiert am Sonntag, 1. Juli, das Jubiläum seines Dorfplatzes mit einer großen Gewerbeschau, einem Kinderprogramm und Musik. „Die Durchgangsstraße wird zur Festmeile“, sagt Harald Veeser, der Orstvorsteher der 200-Einwohner-Gemeinde. „Jeder Ringgenbacher wird auf den Beinen sein.“

Der Dorfplatz wurde vor 20 Jahren in Eigenregie geplant und gestaltet. 2100 Arbeitsstunden steckten die Ringgenbacher damals in die neue Dorfmitte. 20 000 D-Mark Materialzuschuss gab es vom Landkreis, den Rest leisteten die Einwohner selbst. „Da hat man gesehen: Jeder kann etwas beitragen. Der eine hatte die passenden Maschinen, der andere das Know-how, andere einfach Kraft und Motivation“, sagt Veeser stolz. Und weiter: „Die Identifikation mit dem Ort ist schon enorm und das ist bis heute so.“

Noch immer engagieren sich 16 Ringgenbacher für die Pflege des Dorfplatzes, treffen sich regelmäßig zum Rasenmähen, Unkrautjäten oder für Reparaturarbeiten. Jetzt wolle man die Leute, die sich damals eingebracht haben und natürlich auch alle, die sich bis heute für das Dorfleben engagieren, mit dem Fest ein bisschen wertschätzen, erklärt Veeser.

Wie groß das ehrenamtliche Engagement der Ringgenbacher noch heute ist, zeigt sich auch am Mittwoch beim Aufbau des Zeltes. Nur wenige Minuten nach Abpfiff der deutschen WM-Niederlage tummeln sich in der Ringgenbacher Ortsmitte knapp 20 Leute und packen mit an. Oder wie Veeser es formuliert: „Mehr Leute als es Zeltpfosten gibt.“

Eigentlich habe man das Dorfplatzjubiläum in kleinerem Rahmen feiern wollen, sagt Veeser, der seit 14 Jahren Ortsvorsteher des Meßkircher Teilorts ist. „Aber dann bin ich auf die Gewerbetreibenden im Ort zugegangen. Und alle wollten mitmachen.“ Für die Gewerbeschau werden nun sogar die Straßen im Bereich des Festgeländes gesperrt. Dort stellen die ansässigen Betriebe sich und ihr Leistungsspektrum vor. Das reicht von der Pferdepension über das landwirtschaftliche Lohnunternehmen bis zum Hühnerhof. Außerdem sei es gelungen, die Rennfahrer-Geschwister Michelle und Mike Halder zu gewinnen, die ihre Rennautos mit nach Ringgenbach bringen. Außerdem präsentiert die freiwillige Feuerwehr Ringgenbach-Dietershofen eine Feuer-Show. Die Schlagersänger „Anja & Chris“ sind für den musikalischen Part des Tages zuständig. Dazu findet ganztägig ein Kinderprogramm mit Hüpfburg, Sandberg, Bobbycar- und Kettcar-Parcours sowie Ponyreiten statt. Für Essen und Getränke sorgt der örtliche Narren-, Kultur- und Sportverein. Einen passenden Termin für das Fest zu finden sei gar nicht so einfach gewesen, verrät Veeser. Weil die große Durchgangsstraße im Ort für die Gewerbeschau gesperrt werden muss, habe man besondere Rücksicht auf die Landwirtschaft im Ort nehmen müssen. „Der Termin am Sonntag liegt genau zwischen der Heu- und der Getreideernte. Die Landwirte müssen also mit ihren Traktoren am Sonntag nicht durch das Dorf fahren, sondern können mit uns feiern.“