Otto Riegger spendet 100 mal Blut

- Bürgermeister Ekkehard Stettner (Mitte) hat jüngst in einer Gemeinderatssitzung zwei treue Blutspender ausgezeichnet. Eine Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden erhielt Martin Riegger (links). Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und eingravierter Spendenzahl für 100 Blutspenden erhielt Otto Riegger (rechts). Neben Ehrennadeln und Urkunden überreichte Bürgermeister Ekkehard Stettner auch ein Präsent der Gemeinde. In selbstloser Weise hätten die Geehrten leidenden Menschen geholfen, betonte Stettner. Foto: Klaus Reckmann