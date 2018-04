Maifest startet mit großem Andrang

Volksmusik, Schlager, Oldies und Rock – beim 46. Maifest in Riedhausen ist an den fünf Tagen wohl für jeden Besucher etwas dabei. Heute Abend betritt die Band „Hypercat“ die Bühne im Festzelt. Bei den ersten Veranstaltungen am Wochenende zählte der Veranstalter reichlich Gäste. So darf es weitergehen.

Auftakt des Riedhauser Maifests war am Freitagabend ab 18 Uhr mit dem Feierabendhock. Der Musikverein Unterwaldhausen unterhielt die Gäste. Neben traditioneller Blasmusik spielten die Musikanten unter ihrem Dirigenten Georg Heilborn in ihrem Programm auch südamerikanische Rhythmen und Jazz. Der Samstag stand dann ganz unter dem Motto „Rocktoberfestival“, bei dem die Besucher in Dirndl und Lederhosen zum Fest kamen. Mit dem Auftritt der Band „Die Aichers“, die einen abwechslungsreichen Volksmusikhitmix spielten, füllte sich das große Festzelt nach und nach. Zu Beginn der Partyband „Hautnah“, die um kurz nach 21 Uhr die Bühne betreten hatte, war das Zelt schließlich gut gefüllt.

Die Freundinnen Giulia Menz, Annika Dwenger und Lisa Moosbrugger aus Ravensburg und Umgebung fühlen sich in der Oktoberfestatmosphäre sichtlich wohl. „Ich bin zum ersten Mal hier und das Fest ist, obwohl ich Fahrerin bin und absolut nichts trinke, wirklich gut. Die Stimmung ist wirklich toll und wir haben Spaß“, sagte die 23-jährige Giulia Menz.

Aber auch ihre Freundin Annika Dwenger, die schön öfter beim Maifest war, war begeistert: „Das Maifest in Riedhausen ist bekannt. Man trifft auf jeden Fall immer viele Leute, die man schon länger nicht mehr gesehen hat und die Bands sind auch super“, sagte sie und erhielt Zustimmung von ihrer Freundin Lisa Moosbrugger.

Frühschoppen am Sonntag

Von der Party war am Sonntagmorgen nichts mehr zu sehen, da ging es direkt weiter mit dem Frühschoppen und der Musik vom „Pfrunger Blech“ sowie Mittagessen und Kaffee und Kuchen am Mittag. Heute Abend wird dann die angekündigte „House Sensation“ ihren großen Auftritt im Festzelt haben. DJ Beats will ab 19 Uhr für Stimmung sorgen, bevor anschließend DJ Moestwanted mit seiner Hypercatshow das Zelt zum Beben bringt. Abschließend werden „Chicco & Hardy“ zusammen die Nacht ausklingen lassen.

Wegen der hohen erwarteten Besucherzahlen bitten die Veranstalter alle Gäste, rechtzeitig zu kommen, damit die langen Schlangen und Wartezeiten, die im vergangenen Jahr der Fall waren, vermieden werden können. Trotzdem werde eine dritte Kasse eingerichtet. Am Dienstag, 1. Mai, wird den Gästen beim großen Maitag bereits ab 11 Uhr mit dem Sterntaler Duo etwas geboten. Das Duo wird von Volksmusik und Schlagern auch Oldies und aktuelle Hits spielen.