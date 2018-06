Der Kirchenchor St. Michael Riedhausen hat den Erlös aus seinem Adventskonzert dem tiergestützten Schulprojekt im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum St. Christoph gespendet. Chorleiterin Monika Stark und Siglinde Burth überreichten den Schülern der Grundstufe einen symbolischen Scheck in Höhe von 300 Euro.

Das vom Kirchenchor St. Michael Riedhausen in Verbindung mit dem Jugendchor Regenbogen aus Ostrach ausrichtete Adventskonzert Anfang Dezember war gut besucht. „Die Spenden sollen einem guten Zweck zugeführt werden“, so die Chorleiterin Monika Stark. „Nachdem wir durch die Presse von der tiergestützten Pädagogik für Kinder mit einer Behinderung erfahren haben, waren sich alle Akteure einig, dass der Konzerterlös äußerst sinnvoll angelegt ist“, berichtete Siglinde Burth, die ebenfalls im Chor singt.

Für die Schüler von St. Christoph in Zußdorf ist die Spende ein Glücksfall. Sie ermöglicht die Fortführung des tiergestützten Projektes bei Andrea Göring in Rulfingen. „Lernen hat immer mit sozialen Erfahrungen zu tun. Kinder reagieren auf Tiere emotional stark. Ihre Zuwendung zu den Tieren ist bedingungslos und vorurteilsfrei“, informiert Christine Baur, Fachlehrerin am SBBZ St. Christoph. Der pädagogische Umgang mit Tieren fördere die sozialen Kompetenzen und biete ideale Handlungsfelder für Kinder mit Behinderung.

Geplant ist, dass zwei Gruppen nacheinander auf den Bauernhof von Andrea Göring gehen. Die Fachkraft für tiergestützte Therapie und Pädagogik gestaltet die Besuche der Schüler einfühlsam, lehrreich und spannend. Die Vielfalt der Bauernhoftiere ist hautnah erfahrbar und spürbar. Hühner, Hahn, Kühe, Kälber, Esel, Ziegen, Schafe und der Hofhund sind Unterstützer und lebendes Medium. „Die Tiere sind geprägt, sozialisiert und an Menschen gewöhnt“, erklärt Andrea Göhring.