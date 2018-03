In Riedhausen fällt eine Stunde lang der Strom aus

Nach einem Kurzschluss am Samstag gegen 18.45 im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW bei Riedhausen ist für gut eine Stunde der Strom ausgefallen. Wie das Tochter-Unternehmen der Energie Baden-Württemberg (EnBW) am Sonntagmittag mitteilte, war davon schätzungsweise eine mittlere dreistellige Zahl von Haushalten und Betrieben betroffen – auch rund um Unterwaldhausen und Ebenweiler.

„Einmal mehr als schwierig erwies es sich, die Fehlerquelle eindeutig zu identifizieren“, schreibt Netze-BW-Sprecher Ulrich Stark in einer Pressemitteilung. Eine automatische Wiedereinschaltung habe nicht zum Erfolg geführt. Aus Sicherheitsgründen habe die Bereitschaft in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg entschieden, die in Frage kommenden Leitungen freizuschalten und zu kontrollieren. Für einen Erdkabelabschnitt sei dabei auch ein Kabelmesswagen eingesetzt worden.

„Parallel dazu konnte mithilfe von Schaltmaßnahmen ab 19.27 Uhr die Versorgung wieder aufgebaut werden“, schreibt Ulrich Stark. Um kurz vor 20 Uhr seien bis auf zwei Aussiedlerhöfe alle Anschlüsse wieder am Netz gewesen. „Dort selbst war jedoch Geduld gefragt: Nachdem die Fehlersuche keinen Befund ergab, konnten auch diese kurz nach Mitternacht wieder erfolgreich zugeschaltet werden.“