Traditionelle Dirndl-Party eröffnet das Waldfest

Mit einem Gartenfest an Pfingsten im sogenannten „Stoibruch“ am Ortsrand von Rengetsweiler in Richtung Kappel fing es 1968 an. Heute ist es eines der größten Vereinsfeste in der Region: das Rengetsweiler Waldfest, das am 11. Mai bereits zum 45. Mal stattfindet. Die Vorbereitungen für das dreitätige Vereinsfest laufen auf Hochtouren. Für den Aufbau und den Service auf dem Fest gibt es genug Helfer, sagt Monika Liehner, die Vorsitzende der Rengetsweiler Musikanten.

Los geht es am Samstag, 11. Mai, um 18 Uhr mit dem Musikverein Hauerz aus der Nähe von Bad Wurzach. Zweieinhalb Stunden später dürfte sich das rund 3000 Personen fassende Festzelt gefüllt haben, wenn die schon fast traditionelle Lederhosen- und Dirndl-Party um 20.30 Uhr beginnt.

Für die entsprechende Stimmung und Party sorgen erstmals die Bamberger, eine professionelle Spitzenband aus Oberbayern, mit ihrem Sound und ihrem außergewöhnlich vielseitigen Repertoire. Partybesucher unter 18 Jahre benötigen zum Eintritt ins Festzelt allerdings einen Party-Pass.

Für Partybesucher, die sich nach einem Besuch an der 70 Meter langen Bar Sorgen um die Heimfahrt machen, hat der Veranstalter vorgesorgt und extra einen Taxi- und Kleinbustransfer eingerichtet, der die ganze Nacht über Handy erreichbar ist.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen der Blasmusik. Den musikalischen Reigen eröffnet um 11 Uhr der Musikverein Frickingen mit einem Frühschoppen. Anschließend halten die Weinberg-Musikanten aus dem oberschwäbischen Taldorf mit böhmisch-mährischer Blasmusik die Festbesucher bis in den späten Nachmittag hinein bei guter Laune.

Ohne große Pause lösen dann um 18 Uhr Wilfried Rösch und seine böhmischen Freunde die 21 Taldorfer Musikanten mit Blasmusik vom Feinsten ab. Das Programm am Montag beginnt um 14 Uhr mit dem Kinder- und Seniorenfest. Im Verlaufe des Kinderfestes findet auch heuer wieder um 15 Uhr ein Talentwettwerb statt – Kinder, die sich trauen, etwas vorzusingen, vorzutragen, vorzutanzen oder mit einem Instrument vorzuspielen, können dabei schöne Preise gewinnen. Nach den Live-Auftritten der „kleinen Stars“ geht es dann kurz ins Freie zum Hammellauf auf den Sportplatz nebenan, an dem vor allem wieder Kinder ihren Spaß haben werden.

Für die musikalische Unterhaltung beim anschließenden Feierabendhock ab 17 Uhr im Zelt sorgen die Hotzenplotzer-Musikanten aus Frickingen-Altheim, für die Oktoberfeststimmung zum Ausklang des dreitägigen Festes der Musikverein Aach-Linz.

Dazwischen findet auch heuer wieder eine große Losaktion mit Preisen – unter anderem gibt es ein Wochenende in Bad Schussenried im Wert von 500 Euro, einen Gutschein für sechs Personen für die VIP-Lounge beim Konstanzer Oktoberfest und einen Gutschein für ein Musical zu gewinnen. Der Erlös kommt den Radio-7-Drachenkindern zugute, die Verlosung ist für 18.30 Uhr vorgesehen.