Sprachheilkindergarten zieht nach Rengetsweiler

Der Rengetsweiler Kindergarten Sterntaler bekommt Zuwachs. Der Sprachheilkindergarten in Pfullendorf, den es dort seit 15 Jahren gibt, muss umziehen – die Außenstelle des Hör-Sprachzentrums Wilhelmsdorf muss dem in Otterswang geplanten Dorfgemeinschaftshaus Platz machen. Eine neue Bleibe hat der Kindergarten nun in Rengetsweiler gefunden.

„Für uns ist das eine gute Nachricht“, sagt der Meßkircher Hauptamtsleiter Matthias Henle. Zurzeit besuchen den Kindergarten Sterntaler rund 20 Kinder, eine Gruppe gibt es dort. „Bei grundsätzlich rückläufigen Kinderzahlen bedeutet die Ansiedlung des Sprachheilkindergartens natürlich auch eine Sicherung des Standorts in Rengetsweiler.“

Heute Abend beschäftigt sich der technische Ausschuss mit dem Einbau von Therapieräumen in den Kindergarten. „Es werden zwei Räume dazukommen“, sagt Henle. Die große überdachte Fläche, die derzeit den Zugang zum Gebäude bildet, werde entsprechend ausgebaut.

Das Hör-Sprachzentrum in Wilhelmsdorf übernimmt einen Teil der Kosten für den Umbau, den Löwenanteil stemmt die Stadt Meßkirch. „Das ist dadurch begründet, dass wir die Räume später an den Sprachheilkindergarten vermieten“, erklärt Henle. Er wird auch nicht einfach in den bestehenden Kindergarten integriert: „Das sind dann zwei selbstständige Betriebe in einem Gebäude.“ Es werde mit Sicherheit Kooperationen geben, deren konkrete Ausgestaltung aber noch Zukunftsmusik ist.

Jetzt müssen „die Neuen“ erst einmal einziehen: „Ende Juli läuft unser Mietvertrag aus. Bis August werden wir umgezogen sein“, sagt Wieland Haney, Leiter des Schulkindergartens Wilhelmsdorf, zu dem die Pfullendorfer Außenstelle des Sprachheilkindergartens gehört.

Er sieht den Umzug generell gelassen: „Die Bausubstanz im bestehenden Gebäude ist relativ marode, deshalb war schon länger klar, dass da eine Sanierung ansteht“, sagt Haney. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt Pfullendorf dem Sprachheilkindergarten den Mietvertrag gekündigt, weil das Gebäude abgerissen und durch ein neues Dorfgemeinschaftshaus ersetzt werden soll.

Laut dem Pfullendorfer Hauptamtsleiter Hans-Jürgen Rupp ist die Stadt seit rund einem Jahr mit dem Sprachheilkindergarten im Gespräch, um einen neuen Standort zu finden. „Wir haben einige Alternativen angeboten und auch darüber nachgedacht, den Kindergarten ins Dorfgemeinschaftshaus zu integrieren“, sagt Rupp. „Das hat sich von der Planung her aber als schwierig erwiesen“, sagt Wieland Haney. In der Diskussion seien auch Räume in Schwäblishausen und beim Kindergarten am oberen Tor gewesen. Doch die einen waren unterm Strich zu teuer, bei den anderen stimmte die Lage nicht. „Also haben wir im weiteren Umfeld gesucht“, sagt Haney. Dabei sei man auf den Kindergarten Sterntaler in Rengetsweiler gestoßen: „Da ist ein gutes Raumangebot vorhanden, und die Umbaumaßnahmen werden auch keine Riesen-Aktion.“

Die Kinder, die im Sprachheilkindergarten betreut werden, kommen aus einem Umkreis von zehn bis 15 Kilometern um Otterswang herum – unter anderem aus Aach-Linz, Meßkirch und Pfullendorf. „Mit dem neuen Standort in Rengetsweiler liegen wir also sogar noch etwas mittiger im Einzugsgebiet als jetzt“, sagt Haney. Viele der Kinder werden mit einer Schülerbeförderung per Kleinbus zum Kindergarten gebracht, die der Landkreis Sigmaringen finanziert.

Ein Großteil der Mädchen und Jungen zieht allerdings ohnehin nicht mit um nach Rengetsweiler. „Die meisten Kinder scheiden nach diesem Kindergartenjahr sowieso aus“, sagt Haney. „Nur fünf oder sechs kommen mit nach Rengetsweiler. Für die einen werden sich die Anfahrtswege etwas verkürzen, für die anderen etwas verlängern.“