Shuttlebusse fahren zum Konzert der Hofmanns

Für den Auftritt von Anita und Alexandra Hofmann Mittwochabend beim Rengetsweiler Waldfest gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Wer am Mittwoch, dem letzten Vorverkaufstag, bei Schreibwaren Schönebeck in Meßkirch eine Karte kauft, bekommt gratis einen Leuchtstab dazu.

Mehr entdecken: Anita und Alexandra singen zum Jubiläum

Zum Konzert fahren auch Shuttlebusse: Abfahrt ist um 18 Uhr in Rohrdorf beim Gasthaus Schiff und um 18.30 Uhr in Meßkirch am Adlerplatz. Rückfahrten gibt es um 0.30 und um 1.30 Uhr von Rengetsweiler nach Meßkirch und Rohrdorf. Für Gruppen gibt es zusätzliche Haltestellen: Telefon 0179/5998470.

Am Mittwoch werden die Hofmanns Botschafter der Radio-7-Drachenkinder. Zusammen mit Radio 7 und der DKMS werden am Donnerstag um 19 Uhr im Festzelt bei einer Typisierungsaktion noch einmal potezielle Stammzellenspender gesucht. Der Sigmaringendorfer Junge Arda hat am Dienstag seine erste Stammzellenspende erhalten.