Ein kleines Dorf stemmt seit 50 Jahren das große Waldfest

Das Waldfest in Rengetsweiler ist ein absoluter Anziehungs- und Höhepunkt für Gäste vom Bodensee bis auf die Alb, die sich in dem kleinen Meßkircher Stadtteil Rengetsweiler am Wochenende trafen und das 50. Jubiläum feierten. Bereits am Donnerstag sorgte die große Schlagerparty 2.0 von Anita und Alexandra Hofmann für gute Stimmung im großen Festzelt. Auch bei der Party-Stimmungstour durch die Alpen-Mafia, bei der Lederhosen und Dirndl-Party am Samstag dominierten, gab es kein Halten mehr, wenn die Band vom Schlager und Evergreen auf die Rockschiene überging.

Bereits zuvor hatte die Trachtenkapelle Hausen die gute Stimmung mit angeheizt. Beim Muttertag am Sonntag wird beim Rengetsweiler Waldfest Wert darauf gelegt, eine dem Tag entsprechend ausgeglichene Unterhaltung zu bieten. Auch das ausgelegte Speiseprogramm zur Mittagszeit, wo besonderes die Mütter mit ihren Familien anzutreffen waren, zeigte die gute Resonanz, wie von den Verantwortlichen der Rengetsweiler Musikanten festzustellen war. Zum Frühschoppen-Konzert waren die 50 Musiker aus Bottenau bei Oberkirch angereist und unterhielten die vielen Besucher mit angenehmer Blasmusik bis über die Mittagszeit hinweg. Auch aus der Nachbargemeinde war es die Musikkapelle Wald, die bei der Kaffeezeit bei Kuchen und Torten aus heimischen Backstuben die musikalische Unterhaltung bis zum Spätnachmittag weiter führte. Was seit 50 Jahren als die besondere Tradition beim Rengetsweiler Waldfest dazu gehört, ist der Hammellauf. Hier hatte der Wettergott nochmals ein Einsehen: Trotz dunkler Gewitterwolken über dem Festplatz konnten die drei Vorläufe, wofür es schöne Trostpreise gab, und der Hauptlauf auf dem Festgelände stattfinden.

Nach dem Fest ist vor dem Fest

Den ganzen Tag über sorgten die Besucher für einen angenehmen Festverlauf, wie Vorsitzende Monika Huber erwähnte. Sie lobte den Service und die gute Teamarbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer. Dies sei, bei einem kleinen Dorf mit knapp 400 Einwohnern, nicht ganz einfach jährlich zu stemmen. Aber der große Zuspruch der vielen Gästen zeige, dass das Fest gut angenommen wird. „Das motiviert“, zeigt sich Monika Huber zufrieden. Die Devise „nach dem Fest ist vor dem Fest“ gelte immer noch. Ein Leitspruch von ihrem Vater Anton Liehner, der über Jahrzehnte für das Rengetsweiler Waldfest zuständig war. Franz Kille, einer der Mitbegründer der Veranstaltung, war im großen Festzelt anzutreffen und erinnert sich noch gut an die Anfangsjahre: Bei der alten Lehmgrube fand das erste Fest statt, natürlich ohne Zelt und in einem kleineren Rahmen, sagt der 84-Jährige. Seither habe sich sehr viel verändert. Aber er ist stolz, dass auch die jetzige Generation, trotzt der vielen Mehrarbeit immer noch Interesse am Waldfest zeige.

Das besondere Interesse am Sonntag galt natürlich ab 18 Uhr Peter Schad und seinen oberschwäbischen Dorfmusikanten. Blasmusik vom Feinsten wurde in dem großen Unterhaltungsprogramm der professionell aufspielenden Musiker geboten, das die Herzen der vielen Blasmusikfreunde höher schlagen ließ. Beifallsstürme im vollbesetzten Zelt überzeugten am Schluss das Orchester und ihren musikalischen Leiter Peter Schad für einige weiteren Zugaben, aus seinem großen musikalischen Repertoire.

Der Feierabendhock gehört beim Waldfest immer dazu, wie Hermann Weißhaupt in Erinnerung bringt, denn er war damals vor 50 Jahren einer der jüngsten Musiker, die mithelfen mussten und heute noch macht er seinen freiwilligen Dienst beim Bierzapfen. Um 16.30 Uhr waren es die Hotzenplotzer-Musikanten und um 19 Uhr zum Festausklang die Musiker aus Roggenbeuren, die nochmals zur Begeisterung der vielen Besucher zu einer schmissigen Blasmusik für die richtige Stimmung bei einem zünftigen Vesper oder Bratwurst und einem kühlen Getränk sorgten.