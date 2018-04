Der Kabarettist Thomas C. Breuer hat kürzlich in der Stadtbücherei Pfullendorf nach 40 Jahren auf der Bühne seine Abschiedstour präsentiert. Breuer unterhielt das Publikum mit einem gekonnten Wechselspiel zwischen Zeitlupe, Echtzeit und Zeitraffer.

„Stellen Sie sich mal vor, neulich bin ich auf die Mitgliedschaft in einem Golfclub angesprochen worden. Die wollten gleich von mir wissen, was mein Handicap ist. Ich antwortete, mein Handicap ist meine Gesundheit. Ich habe Altersbeschwerden – und ich beschwere mich ständig“, begann er sein Programm und schnell wurde klar, dass Breuer zwangsläufig eine gewisse Selbstironie mit sich bringt. „Ich sehne mich manchmal nach den guten alten Zeiten. Ich stamme noch aus einer Generation, in der Chicken noch Hühnchen hieß, in der auf Passfotos noch gelacht werden durfte und in der es noch Kassettenrekorder und Telefonzellen gab“.

Wo liegt Würde?

Breuer präsentierte den Zuschauern dabei seine wohltuende, manchmal tröstende, meist aber unverschämte Sicht auf die Gegenwart. „Mein Körper ist unbewohnbar und meine Rente fällt eher mau aus. Wie soll man eigentlich seinen Ruhestand finanzieren? Ich würde gerne in Würde alt werden“. Dann fragte er das Publikum, „Können Sie mir sagen, wo Würde überhaupt liegt? Ist das im Saarland?“ Doch dann klärte er die Zuschauer auf, dass Würde in Bälde liegt. Außerdem sei alt werden modern und 65 ist das neue 45. „Wo soll das noch hinführen?“ „In die Seniorenresidenz Flamingo Bay?“

Um das herauszufinden, braucht man heutzutage einen Lebensabenddesigner. Und wenn alles nichts hilft, dann empfiehlt er Grünlippmuschelkapseln. Dann verbringt man den Lebensabend auch nicht in geistiger Umnachtung, verriet er.

Es war ein lehrreicher Abend für das Publikum. Die durchaus amüsant verpackten Wortspiele sollten die zahlreichen Zuhörer zum Nachdenken anregen. Und damit geizte Breuer nicht. Mit gekonnter Wortakrobatik witzelte er, „je schwieriger die Lage, desto diffiziler ist die Situation. Denken Sie mal darüber nach.“ Heutzutage muss man Medikamente nehmen – dreimal am Tag. Sie heißen Humorbeschleuniger. Unserer Gesellschaft, so Breuer, fehle die Entschleunigung.